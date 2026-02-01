Marsiglia, la stella di De Zerbi si è eclissata: altri 10' di follia a Parigi, ma il tecnico non si dimette, lo sfogo

Il Paris FC rimonta il Marsiglia nel recupero: da 0-2 a 2-2 con Kebbal su rigore. 10' fatali per l’OM, De Zerbi duro con la squadra nel post partita.

Una serata che sembrava in controllo per il Marsiglia si trasforma in un incubo nel giro di pochi minuti. Allo Stade Jean-Bouin, il Paris FC strappa un 2-2 in pieno recupero e festeggia un punto fondamentale per la salvezza, mentre l’OM sprofonda nella crisi dopo anche l’eliminazione dalla Champions League. Lo sfogo di De Zerbi in conferenza stampa e il riassunto della gara di Ligue 1.

Avvio complicato per i parigini, Greenwood sblocca dal dischetto

L’inizio è tutto a favore del Marsiglia, più lucido e aggressivo. Il Paris FC fatica tecnicamente e commette diversi errori in uscita. Dopo un quarto d’ora arriva l’episodio che sblocca la partita: Moustapha Mbow tocca il pallone con il braccio in area durante un’azione di Mason Greenwood. L’arbitro assegna il rigore e lo stesso Greenwood trasforma con freddezza, spiazzando Kevin Trapp, per l’1-0.

Aubameyang raddoppia, OM in controllo

A inizio ripresa il copione non cambia. Pressato a centrocampo, Kolodziejczak perde palla e innesca la ripartenza marsigliese. Nwaneri serve Greenwood, che mette un cross preciso sul secondo palo dove Aubameyang deve solo appoggiare in rete per lo 0-2.

Il Marsiglia sembra padrone della partita e va vicino anche al terzo gol: al 74’ il colpo di testa di Balerdi si stampa sul palo, sfiorando il colpo del ko. La sfida si è poi accesa anche fuori sugli spalti. Nonostante le restrizioni, molti tifosi dell’OM sono riusciti ad entrare allo stadio facendosi sentire con cori continui.

Dieci minuti di follia: la rimonta del Paris FC

Quando tutto sembra deciso, la gara cambia volto. All’82’ Jonathan Ikoné, appena entrato, riapre i giochi accorciando le distanze e restituendo speranza ai parigini. Il Marsiglia perde compattezza, abbassa il baricentro e inizia a commettere errori banali. Nei minuti di recupero arriva l’episodio decisivo: Rulli travolge di testa il nuovo acquisto Munetsi in area. L’arbitro indica il dischetto.

Ilan Kebbal si presenta dagli undici metri e con il sinistro firma il 2-2 al 94’, facendo esplodere lo stadio e completando una rimonta insperata. La centesima panchina di Stéphane Gill alla guida dei parigini diventa così una delle più memorabili, grazie a una rimonta costruita con orgoglio negli ultimi istanti di gara.

Classifica e morale opposti

Il punto consente al Paris FC di proseguire la risalita in classifica, salendo al 13° posto in classifica e rafforzando le speranze di salvezza dopo una serie positiva di risultati. Per il Marsiglia, invece, è un altro passo falso: dopo la delusione europea, la squadra perde terreno nella corsa alle posizioni alte e vede avvicinarsi le inseguitrici al terzo posto.

De Zerbi deluso: “Negli ultimi minuti ci siamo spenti”

Nel post partita Roberto De Zerbi non ha nascosto l’amarezza. L’allenatore ha parla di una squadra dominante per gran parte della gara ma irriconoscibile nel finale.

Secondo il tecnico, negli ultimi dieci minuti i suoi hanno perso ordine e concentrazione: palloni regalati, errori semplici e atteggiamento poco combattivo. Un crollo mentale prima ancora che tecnico. Da lì lo sfogo in conferenza stampa: De Zerbi si è assunto le responsabilità, ma ha mandato un messaggio chiaro ai suoi uomini: pretende più carattere: “Abbiamo dominato 80 minuti e negli ultimi 10 è come se si fosse spento proprio tutto. Gente che giocava la palla a caso, gente che perdeva la palla troppo facilmente, gente che scivolava. Come si fa ora a recuperare la motivazione giusta? Non si preoccupi di me, io sono pronto ad andare alla guerra oggi, domani, dopodomani e… e non ho paura. Io vengo dalla gavetta, eh. E sono abituato a lottare sempre. Mi prendo le responsabilità perché sono l’allenatore, ma io sono pronto a giocare la partita col Rennes tra 10 minuti. Quello che penso non ve lo dico a voi, chiaramente, non per mancare di rispetto, ma tutto quello che penso, esattamente tutto, non lo vado a dire in conferenza stampa, sicuramente lo dico dentro lo spogliatoio, dentro la sala riunioni”.

