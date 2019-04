Liguori: Il Chievo veniva salvato solo per far sudare rivali-Juve

Che non amasse i colori bianconeri è cosa nota. Paolo Liguori, direttore del TgCom24, è stato anche in passato poco tenero nei confronti della Juve. Dichiarato tifoso della Roma il giornalista più di una volta ha attaccato la Vecchia Signora ma stavolta forse l’ha detta grossa. Intervenuto alla radio napoletana Crc, duranta la trasmissione Un calcio alla Radio, ha ipotizzato addirittura manovre sporche nella lotta per la retrocessione, oltre a parlare di sudditanza da parte della Figc e di “risarcimento” per Calciopoli.

L’ATTACCO – Liguori va giù pesante: “È inutile che la Juventus festeggi l’ennesimo successo in un campionato da sempre condizionato. Calciopoli è stato bruttissimo, il risarcimento ancora peggiore. In Italia la Juventus continuerà a dominare, perché nessuno osera contrastarla. Non rispetta la Federazione, ma è la Federazione a rispettarla. Per come è strutturato il nostro calcio lo scudetto andrà di default alla Juventus, che però in Europa fa ridere. Se non cambieranno le strutture e la FIGC, i bianconeri vinceranno anche i prossimi 10 scudetti. Il campionato non è truccato: è finito, è juventino…. Le altre 19 squadre servono solo a far numero. Ad esempio, io mi chiedo: perché il Chievo è rimasto tanti anni in A? Perché faceva comodo. Gli hanno detto: ‘Resti in A, ma dovrai giocare con il coltello tra i denti contro gli avversari della Juventus: il Napoli, le milanesi, le romane. Dovrai gettare il sangue’…”.

MANI NELLA MARMELLATA – La critica del direttore della rete Mediaset non si ferma qui: “Sento dire che la Juventus è sovrana, ma sovrana dove? Se si è forti nell’Interregionale Italia, che fai? Il calcio è un fatto globale, e su questo siamo molto indietro. Si celebra sempre e costantemente lo scudetto della Juve in un campionato totalmente condizionato, ancor più da quando in Italia si è pensato di dover risarcire la Juventus dopo che era stata beccata con le mani nella marmellata. Il campionato italiano è la provincetta del calcio, esultiamo nel vasetto della provincia anziché ambire a qualcosa di meglio. Caressaaveva detto di voler vedere l’Ajax contro la Juventus: l’ha visto, è una squadra di fenomeni. Ormai siamo provincia dell’impero”.

SPORTEVAI | 23-04-2019 10:50