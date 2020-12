Lilian Thuram: "Mi sono chiesto se quello fosse mio figlio, ma poi..."

Lilian Thuram ha commentato a RCI Guadalupe il comportamento del figlio Marcus, attaccante del Borussia Moenchengladbach squalificato per cinque turni per aver sputato in faccia a Stefan Posch dell’Hoffenheim: “È completamente comprensibile quello che accade sui media. Stavo guardando la partita, sono rimasto scioccato io stesso. Mi sono perfino chiesto se quello fosse davvero mio figlio. Dopo mi ha spiegato: si stava arrabbiando parecchio così ha insultato l’avversario e senza neanche farlo apposta della saliva gli è uscita di bocca. Ciò che vuole che si noti è che è stato del tutto involontario. Ha detto lui stesso: ‘papà, non volevo che la gente pensasse che sarei capace di sputare a qualcuno di proposito, non ha alcun senso’“.

OMNISPORT | 23-12-2020 16:49