Il fratello di Kylian brilla in Champions con un assist, poi viene espulso contro il Betis: primo rosso della carriera e un curioso legame con la famiglia Ancelotti.

Da una parte la star di Real Madrid-Inter, Kylian Mbappé, dall’altra il fratello Ethan che nella stessa serata di Champions è stato croce e delizia di Lille-Betis. La serata del centrocampista 19enne era cominciata nel migliore dei modi. Ethan Mbappé ha infatti servito un assist di pregevole fattura al 12′ minuto, contribuendo al vantaggio della formazione francese, prima del gesto folle rivisto e sanzionato dal VAR.

Chi è Ethan Mbappé

Ethan Mbappé Lottin, 19 anni, è il fratello minore di Kylian. Mancino, alto circa 1,80 m, gioca principalmente da ala destra, ma può essere impiegato anche a centrocampo. Cresciuto calcisticamente a Bondy, ha iniziato nell’AS Bondy nel 2015 per poi entrare nel settore giovanile del PSG nel 2017, seguendo le orme del fratello. Ha completato la trafila delle giovanili fino alla prima squadra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ha esordito con il PSG in amichevole contro il Paris FC nel dicembre 2022, a soli 15 anni. Il debutto ufficiale è arrivato nel dicembre 2023 contro il Metz, in Ligue 1. Nell’estate 2024 ha lasciato Parigi insieme a Kylian, scegliendo il Lille, con cui ha firmato fino al 2027. Una scelta per costruire una carriera propria e liberarsi, almeno in parte, dall’inevitabile paragone con il fratello.

Primo assist in Champions

La sfida disputata martedì rappresentava soltanto la terza presenza di Ethan Mbappé in Champions League e la seconda da titolare. Il francese è riuscito a lasciare il segno con il suo primo assist nella competizione, pennellando con il mancino un cross verso il secondo palo.

Ad aspettare il pallone c’era Ayase Ueda, praticamente sulla linea di porta. L’attaccante giapponese ha dovuto soltanto farsi trovare pronto per indirizzare di testa il preciso suggerimento del più giovane dei fratelli Mbappé.

Il cartellino rosso grazie alla revisione del VAR

La serata di Champions League, tuttavia, ha preso una piega completamente diversa nel prosieguo dell’incontro. Ethan è stato espulso dopo l’intervento del VAR: lo svizzero Scharer hanno infatti ravvisato un colpo con il gomito destro al volto del difensore del Betis, Natan, in un contrasto lontano dalla zona in cui si stava sviluppando l’azione. Per Ethan si è trattato del primo cartellino rosso della carriera considerando tutte le competizioni.

Un’altra storia che lega i fratelli Mbappé

Il risultato di 2-3 di Lille-Betis decreta quindi la prima sconfitta stagionale dei francesi. Davide Ancelotti, dopo due vittorie, un pareggio in campionato contro il PSG, ha perso la gara d’esordio in Champions. Ma per quanto riguarda i fratelli Mbappé c’è una curiosità: entrambi hanno avuto a che fare con un allenatore appartenente alla famiglia Ancelotti.

Carlo Ancelotti ha guidato il Real Madrid durante la prima stagione di Kylian Mbappé nella capitale spagnola, quella del 2024-25, dopo il trasferimento dell’attaccante dal Paris Saint-Germain. Oggi, invece, è suo figlio Davide a guidare il Lille e ad allenare il fratello Ethan di soli 19 anni.

Clicca qui per le ultime news sulla Champions League