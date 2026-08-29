Il Psg rimonta di nuovo dallo 0-2 e si salva in casa del Lille con due gol oltre il 90': infuriata la squadra di Davide Ancelotti, il presidente grida allo scandalo

Di nuovo sotto di due reti, era già accaduto all’esordio contro il Rennes, il Paris Saint-Germain rimonta il Lille oltre il 90′ ed evita la sconfitta, tra le polemiche degli avversari. Alcuni giocatori della squadra allenata da Davide Ancelotti hanno contestato la decisione dell’arbitro di prolungare il recupero, decisivo per il 2-2 di Marquinhos. “È uno scandalo“, ha tuonato il presidente del Lille, Olivier Retang.

Il Psg si salva ancora, 2-2 col Lille al 95′

Un pareggio quasi miracoloso, quello ottenuto oltre il 90′ dal Paris Saint-Germain, sotto di due reti a una manciata di minuti dalla fine del match contro il Lille di Davide Ancelotti, trascinato da un ottimo Olivier Giroud: il francese ex Milan ha servito l’assist ad Haraldsson per il momentaneo 1-0 al 21′. Poi il raddoppio di Bakwa, al 39′ della ripresa, che sembrava dovesse consegnare la vittoria al Lille, nonostante il dominio infruttuoso, almeno fino al 2-0, del Paris Saint-Germain.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Luis Enrique ha dovuto fare a meno dell’influenzato Joao Neves e di Dembélé, tenuto a riposo. In campo dal primo minuto Torres e Akliouche. Al 5′, Hakimi ha colpito il palo dopo un errore di Ozer. Solo dopo l’ingresso dell’ispirato Godts, l’attacco dei parigini è risultato più efficace. Al 91′ ha accorciato le distanze Vitinha, il migliore in campo tra le fila del Paris Saint-Germain, con un preciso sinistro all’angolino, quattro minuti dopo è arrivato il definitivo 2-2 di Marquinhos con un colpo di testa da distanza ravvicinata, su assist del portoghese, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Un altro 2-2 per il Psg, ma tra le polemiche

Un altro 2-2, quindi, per il Paris Saint-Germain dopo quello all’esordio in Ligue 1 sul campo del Rennes (sempre partendo dallo 0-2 con rimonta firmata da Ferran Torres autore di una doppietta). Nelle ultime 13 stagioni è la terza volta – dopo il 2020-2021 (il Psg arrivò secondo) e il 2023-2024 (vinse il titolo) – che inizia con due pareggi. Dopo le prime due giornate di campionato, la squadra di Luis Enrique insegue in classifica, in testa c’è proprio il Lille nonostante il recupero subito ieri sera.

Ma dietro il 2-2 di ieri ci sono le polemiche del Lille, particolarmente arrabbiato con l’arbitro Eric Wattellier colpevole, a dire del Lille, di aver prolungato troppo il recupero (da 3 a 4 minuti), consentendo al Psg di calciare l’angolo decisivo per il pareggio. Tra i più infuriati André, Bentaleb e Perraud. “Posso capire che si voglia aggiungere 30 o 40 secondi, ma poi quei 15 secondi in più decidono la partita. Quell’ultimo minuto ci ha uccisi“, ha commentato Benjamin André, capitano del Lille, a fine partita.

Il presidente del Lille grida allo scandalo

“A quanto pare mancavano un minuto e 15 secondi di recupero quando ha segnato Marquinhos, mi lascia l’amaro in bocca, ma non voglio soffermarmi su questo“, ha spiegato il terzino sinistro Romain Perraud. Anche Nabil Bentaleb si è lamentato: “L’arbitro ci ha detto che abbiamo perso un minuto dopo il loro gol del 2-1, ma meglio non entrare nei dettagli, conosciamo le conseguenze“, ha dichiarato il calciatore del Lille, mordendosi la lingua per evitare sanzioni dalla federazione. Cosa che il presidente Olivier Letang non ha assolutamente fatto: “E’ uno scandalo”, ha urlato nel post-partita, mentre Davide Ancelotti ha preferito non commentare l’episodio.