Lillehammer, Goggia e Pirovano giocano a nascondino: Nicol Delago ci prova. Schieder e Franzoni alzano il livello

Grande attesa per le due gare di discesa in programma nelle finali di Coppa del Mondo di sci alpino: Pirovano si gioca la coppa di specialità. Tra gli uomini salgono le quotazioni degli azzurri

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Solo prove, quindi da prendere sempre con un pizzico di cautela ma l’Italia c’è sia in campo maschile che in quello femminile. A Lillehammer sabato 21 marzo andranno in scena le due discese libere. Pirovano va a caccia del sogno Coppa con Goggia che cerca un risultato di prestigio. In ambito maschile Schieder, Franzoni e Paris vogliono provare a firmare una sorpresa.

Pirovano e Goggia si nascondono

Sono solo prove e nessuno sembra intenzionato a scoprire le proprie carte. La seconda prova di discesa libera alle finali di Coppa del Mondo di Lillehammer offrono pochi spunti per capire cosa succederà nella gara in programma sabato 21 marzo. Laura Pirovano in questo momento ha addosso gli occhi di tutti, la sua sfida con Emma Aicher per la coppa di specialità è serratissima e le due protagoniste in questo momento danno la sensazione di giocare a nascondino. Dopo il sesto tempo nella prova del giovedì, la trentina si limita a poco più di una ricognizione chiudendo in 13esima posizione e Aicher si nasconde anche di più visto che chiude soltanto 17esima.

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Giornata di “semi-ricognizione” anche per Sofia Goggia che dopo la squalifica per aver saltato una porta nella prova di ieri, testa con maggiore intensità alcune parti del tracciato e chiude in ottava posizione. La migliore delle azzurre è Nicol Delago che chiude la sua prestazione al quinto posto. La migliore di giornata è la norvegese Monsen davanti alla connazionale Lie e alla tedesca Weidle-Winkelmann. Indicazioni che però domani lasceranno lo spazio a una gara tutta da interpretare.

Schieder convince, Franzoni migliora

Seconda prova di discesa a Lillehammer e ancora buone notizie per la squadra italiana. Il miglior tempo è del francese Allegre ma gli azzurri bussano praticamente tutti alla porta del podio. Il migliore dei nostri è ancor una volta Florian Schieder che si piazza al quarto posto a soli cinque decimi della prima posizione dimostrando di avere un ottimo feeling con la pista norvegese. In netto miglioramento Giovanni Franzoni che dopo una prova opaca nella giornata di giovedì, risale in sesta posizione. Di sicuro non è la pista più adatta alle sue caratteristiche ma la carriera della medaglia d’argento a Milano Cortina passa anche dai miglioramenti su tracciati di questo tipo. Più indietro gli altri azzurri con Casse nono, Paris decimo e Alliod tredicesimo. Si nascondono invece i grandi favoriti con Odermatt solo 18esimo e von Allmen 21esimo.

L’ammissione di Franzoni

Stagione lunga e soddisfacente per Giovanni Franzoni che alla vigilia delle gare di Lillehammer fa capire di aver pagato il grande sforzo fatto nel corso dell’anno: “Arrivo a queste prove con un po’ di fiato corto perché la stagione è stata intensa ma proverò a fare del mio meglio. Cerco di godermela e vedremo se arriverà anche un bel risultato. Già la sola possibilità di giocarmi il podio nelle coppe di discesa e superG è qualcosa di incredibile. Ma ora non penso più ai risultati, tutto quello che arriverà sarà di più dopo questa stagione meravigliosa”.