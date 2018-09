Lin Jarvis dà ragione a Valentino Rossi

Un Lin Jarvis mai così preoccupato ha parlato con Sky Sport della situazione della Yamaha.

"Siamo ben consapevoli di non poter iniziare la prossima stagione in queste condizioni. Non posso dire se ci sia o meno la necessità di un cambio drastico come quello del 2004. Quattordici anni fa la situazione era completamente diversa. Certamente, però, ora si devono fare investimenti importanti perché abbiamo bisogno di gente nuova con idee nuove in grado di elevare il livello dei nostri ingegneri. Stiamo vivendo un momento di grave crisi" ha detto il manager britannico.

Il grido di allarme di Valentino Rossi è stato ampiamente recepito, pare. "Abbiamo davanti quattro-cinque mesi intensi per sviluppare bene la moto" ha aggiunto Jarvis.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 12:25