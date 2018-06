L'incredibile accusa al Milan: ''Avete risvegliato la Uefa''

I tifosi del Galatasaray sono furenti con il Milan.

A far scatenare la rabbia dei supporters turchi è stato il video diffuso dai rossoneri nella serata di domenica dove si invocava parità di trattamento da parte della Uefa che a breve emetterà la sua sentenza sui conti del Milan dopo la mancata concessione del settlement agreement.

Nel filmato caricato sui social dal club rossonero troviamo alcune dichiarazioni molto chiare che ora vi riproponiamo: “Abbiamo investito più di 200 milioni di euro per aprire un nuovo ciclo. Ad un anno di distanza il valore dell’investimento è rimasto inalterato ed il valore di mercato della rosa è il terzo della Serie A. Abbiamo conquistato la fase a gironi della prossima Europa League e due finali di Coppa Italia (Prima Squadra e Primavera). Stiamo riqualificando Milanello, parteciperemo al prossimo campionato di Serie A femminile”.

“Abbiamo subito puntato a dare maggiore efficienza alla nostra organizzazione, per gestire il club in modo virtuoso, trasparente e responsabile – si legge nel video -. Abbiamo investito sempre nel sistema calcio con una policy chiara e rigorosa nelle negoziazioni. Il nostro azionista ha fatto in un anno 88 milioni di aumenti di capitale (non prestiti) elevando il valore patrimoniale del club. Il Milan ha rispettato tutte le scadenze di pagamento e sta puntando concretamente ad un assetto ancora più stabile e florido. Il Milan è pronto a pagare per gli errori commessi in passato. Ispirati dai più alti valori dello sport, abbiamo il massimo rispetto delle regole. Ci aspettiamo equità, giudizi basati sui fatti, regole uguali per tutti”.

Il giorno successivo al filmato diffuso dal Milan, la Uefa, che nelle settimane precedenti aveva concesso seppur informalmente il settlement agreement al Galatasaray, ci ha ripensato ed ha annunciato il rinvio della sentenza per un riesame del fascicolo da parte della Camera Arbitrale.

Una scelta che ai tifosi turchi collegano alla richiesta di equità fatta dal Milan che viene accusato di aver risvegliato la Uefa.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 12:05