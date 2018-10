L'incredibile storia dell'arbitro Gavillucci: che fine ha fatto

Dai palcoscenici della serie A a una partita degli Allievi regionali tra Vis Sezze e Tor de’ Cenci in soli 5 mesi: è la strana storia dell’arbitro di Latina Claudio Gavillucci, che solo nella scorsa stagione era uno dei protagonisti del massimo campionato di calcio.

Il direttore di gara al termine dello scorso torneo è stato bocciato dalla Commissione arbitrale di serie A, tecnicamente “dismesso per motivate ragioni tecniche”. Gavillucci era finito alla ribalta il 13 maggio scorso, quando aveva diretto Sampdoria-Napoli a Marassi, e aveva sospeso il match per circa 3 minuti in seguito a cori discriminatori nei confronti dei napoletani: un episodio che fece molto discutere.

Gavillucci ha annunciato ricorso contro i vertici Aia per la decisione presa: dopo aver perso in primo grado discuterà di nuovo la sua vicenda il 26 ottobre davanti al Tribunale Federale Nazionale (la corte d’Appello ha infatti ordinato di ripetere il dibattimento per “difetto di contraddittorio”).

In attesa della sentenza, il fischietto laziale si è quindi messo a disposizione della sezione di Latina, alla quale ha deciso di devolvere i rimborsi delle partite che dirigerà, ed è tornato ad arbitrare nei campi in terra battuta delle periferie, in cui aveva iniziato la sua carriera di arbitro.

Sabato è quindi ricomparso sui campi di gioco, a 147 giorni dall’ultima partita di serie A diretta (Udinese-Bologna), sul terreno polveroso del Vis Sezze, impegnato in una gara contro il Tor de Cenci, valida per il campionato degli Allievi Regionali Fascia B. Prima della partita, il direttore di gara ha concesso alcune foto con i ragazzini, incuriositi dall’essere arbitrati da un fischietto di livello nazionale.

SPORTAL.IT | 14-10-2018 13:00