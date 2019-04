L'indizio di Stankovic scatena i tifosi interisti

Gli occhi che brillano, la voce e lo sguardo di chi sa lunga. E poi quelle dichiarazioni che fanno presupporre chissà cosa. Dejan Stankovic ha fatto sognare tante volte i tifosi dell’Inter per le sue prodezze in campo. Con l’intervista a Dazn subito dopo la sfida con la Juventus, lo ha fatto anche nelle vesti di opinionista.

Le parole di Dejan – L’ex centrocampista serbo ha detto anzitutto la sua sulla partita: “L‘Inter ha dominato nel primo tempo, nel secondo la Juventus si è svegliata e ha avuto una reazione d’orgoglio. È una grande squadra, non poteva permettersi un primo tempo del genere. Nel secondo ha fatto meglio. Skriniar? Grande gara, ma sul gol poteva leggere prima l’uno-due tra Pjanic e Ronaldo e accorciare. Icardi meritava il gol, ma è stato solido e presente”. Quindi sul futuro, con un’espressione che trasuda felicità: “L’Inter sa bene quali sono i prossimi step. Deve chiudere questa stagione in positivo andando in Champions League, nel frattempo i direttori stanno lavorando e i nomi ci sono: ci saranno sorprese”.

Le reazioni – Quali saranno queste sorprese? I sostenitori nerazzurri si scatenano sui social: “Grande Dejan, sai già tutto: dicci qualcosa”, chiede con impazienza una giovane tifosa dell’Inter. “Se lo dice lui c’è da fidarsi”, incalza un altro sostenitore. “Ma l’avete visto Stankovic? Sa bene chi, come e quando arriverà: sarà una grande Inter“, arriva a sognare un altro. “Parole, parole, parole: siamo stufi, vogliamo vedere i fatti”, taglia corto un tifoso disincantato che evidentemente non si è lasciato sedurre dalle parole e dall’espressione dell’ex campione serbo.

SPORTEVAI | 28-04-2019 10:42