L'indovinello di Alvino fa sognare i tifosi

L’impressione che stia per entrare nel vivo il mercato del Napoli è forte: Ancelotti è in Canada ma prima di partire ha consegnato una lista a De Laurentiis, con cui è in costante contatto così come con il ds Giuntoli. Dentro ci sono i nomi dei giocatori che si possono sacrificare (da Hysaj a Mario Rui, da Diawara a Ounas, da Verdi a Rog, per un totale di oltre 100 milioni da incassare) e quelli dei prospetti che chiede dopo l’arrivo di Di Lorenzo dall’Empoli. La priorità è l’attacco e girano nomi da sogno, da Icardi a Rodrigo, da James a Lozano.

L’INDOVINELLO – A far sognare i tifosi ci si mette anche Carlo Alvino. Il direttore di TvLuna, addentro alle segrete cose di casa-Napoli, posta un tweet enigmatico che occhieggia a colpi importanti e scrive: “Il giorno ha occhi. La notte ha orecchie…” con emoticon ammiccante che scatena la reazione dei tifosi: ” Qua devo ritornare a fare la settimana enigmistica “, oppure: “Carlo, la miccia era lunga, lunghissima, ma adesso è il momento di fare esplodere quelle bombe!” o anche: “Manca il numero 9. Mi sa che da Madrid abbiamo preso anche quello”.

LE REAZIONI – Molti provano a interpretare l’indovinello e si sbilanciano: “Preso James? Non dormo” o anche: “Semplicemente ha detto che di giorno si legge e si vedono quindi tante cose. La sera invece è il momento delle telefonate… quindi il Napoli è in contatto con qualcuno stasera” e infine: “James e Theo Hernandez sono del Napoli”.

SPORTEVAI | 13-06-2019 09:35