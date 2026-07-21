La campionessa di sci ancora alle prese con la difficile riabilitazione post infortunio a Milano Cortina: la verità sul supporto ai Mondiali per la Roja.

Si è presentata al MetLife Stadium di New York per la finale dei Mondiali con una maglia color rosso fiammante e ha palpitato, al fianco di Carlos Alcaraz, fino al trionfo della Roja sull’Argentina. Una felicità effimera quella di Lindsey Vonn, visto che la strada verso il recupero post infortunio (terribile) patito a Milano Cortina è ancora lunga e tortuosa. È stata proprio la bionda campionessa del circo bianco a confessarlo. Le difficoltà sono tante, perfino camminare è un’impresa che non le riesce facilmente. Allenarsi? Un supplizio. E in queste condizioni, più che il rientro in Coppa del Mondo, è il ritorno a una vita “normale” a rappresentare l’obiettivo massimo.

Come sta Lindsey Vonn? L’aggiornamento sulle condizioni

Proprio in occasione della finale dei Mondiali Lindsey ha fatto il punto sul suo stato di salute. “Le cose stanno andando bene, riesco ad allenarmi seriamente in palestra ma la strada è ancora lunga. Non ho ancora il legamento crociato anteriore, la caviglia è ancora fratturata. La gamba sinistra sta guarendo bene ma devo ancora togliere tutte le placche metalliche. C’è una lunga lista di cose da fare ma per ora va tutto bene. Ogni progresso è un progresso e ne sono molto felice”. Il sorriso trasmette ottimismo, ma il senso delle parole è atroce. Anche perché, di fatto, Lindsey si muove sempre su una sedia a rotelle. Solo per sollevare pesi ed eseguire esercizi riesce a fatica – come documentato su Instagram – a mantenersi in piedi.

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Vonn, problemi alla gamba destra e nuova operazione in vista

Se la gamba sinistra sta rispondendo abbastanza bene alle cure e alle sollecitazioni, la destra continua a dare problemi. All’orizzonte c’è un nuovo intervento chirurgico volto a rimuovere le placche metalliche inserite nella tibia. Finora i progressi, che pure ci sono stati, non le hanno consentito di recuperare l’auspicata mobilità. “Non avevo mai provato un dolore così intenso, né affrontato un recupero tanto lungo”. Bocca cucita sul possibile ritorno alle competizioni. Che avverrebbe, superfluo perfino sottolinearlo, solo e se la leggenda dello sci a stelle e strisce sarà in grado di competere per la vittoria, non per i piazzamenti.

Il tifo per la Spagna di Lindsey: “Ma ho molta stima per Messi”

A proposito di vittoria, in tanti si sono chiesti perché Vonn si sia “schierata” tanto apertamente per la Spagna nella finale dei Mondiali. La stessa Lindsey, al termine della partita, ha pubblicato sul suo account social un video di tifosi spagnoli entusiasti accanto a lei in un locale. “Per Lionel Messi nutro tantissima stima, ammiro molto sia lui sia la Nazionale dell’Argentina”, ha chiarito la stella delle nevi. “Tifo Spagna perché ho molto apprezzato il percorso di questa squadra durante il torneo. Mi ha colpito molto il suo stile di gioco, la forza del gruppo. Questo naturalmente non significa che sminuisca o non riconosca il valore della carriera di Messi“.