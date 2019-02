Lindsey Vonn chiude in bellezza: bronzo e lacrime

Cala il sipario sulla straordinaria carriera di Lindsey Vonn. La fuoriclasse dello sci saluta con un'ultima medaglia, un bronzo in discesa al Mondiale di Aare, nell'ultima gara della sua vita agonistica.

"In questa discesa ho dato tutto e sciato veramente con il cuore. Ho visto che ieri Aksel Svindal ce l'ha fatta a chiudere la sua carriera a con una medaglia e mi sono detta che dovevo farcela anche io".

"Speravo nel podio e sono felicissima. I 30 anni sono i nuovi 20 e quindi in partenza mi sentivo una ventenne. Il pensiero di essere una vecchietta dopo la caduta in Super G era sparito. Lo sci è stato il mio vero grandissimo amico in tutta la mia vita", le parole della statunitense, omaggiata di un mazzo di fiori sul parterre dalla leggenda Ingemar Stenmark: "È stato bellissimo averlo qui, gli ho chiesto di venire e ha accettato l'invito. È sempre stato un punto di riferimento per me".

La Vonn si toglie gli sci dopo un oro olimpico, due ori iridati, quattro Coppe del Mondo generali e sedici di specialità. E' la sciatrice ha ha ottenuto il maggior numero di vittorie in coppa del mondo, ed è tra le poche ad avere vinto almeno una gara di Coppa del Mondo in ognuna delle specialità dello sci alpino.

La sua grande amica Sofia Goggia, oggi deludente in discesa (ha chiuso solo con il quindicesimo posto), l'ha omaggiata così al termine della gara: "Vonn? Mi ha abbracciato e mi ha detto che adesso che molla vuole che prenda il suo posto: una roba pesante. Lei è un'atleta straordinaria, sono molto contenta di aver gareggiato insieme a lei, questa medaglia è la ciliegina sulla torta della sua carriera, un po' come lo è stato per Svindal. Sono contenta anche per la Stuhec perché l'anno scorso si è fatto male nell'anno olimpico. Il mio Mondiale continuerà con il gigante".

SPORTAL.IT | 10-02-2019 17:35