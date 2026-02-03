Lindsey Vonn ha il crociato rotto, ma annuncia: "Domenica voglio essere al via della discesa di Milano-Cortina"

Clamoroso annuncio della fuoriclasse statunitense, che dopo la caduta di Crans Montana ha fatto sapere di essersi infortunata gravemente al ginocchio sinistro, ma di non voler per questo rinunciare ai giochi

“Ho il crociato del ginocchio sinistro rotto, ma non rinuncio ancora al mio sogno olimpico e domenica, in un modo o nell’altro, voglio essere al via della discesa olimpica”. Lindsey Vonn ha saputo sorprendere ogni oltre ragionevole aspettativa nel corso della sua carriera, ma quanto ha affermato nel corso della conferenza stampa tenuta a Cortina a pochi giorni dal via dei giochi olimpici ha lasciato ancora una volta tutti a bocca aperta. “Sono fiduciosa di potercela fare, ma chiaramente le prossime giornate per me saranno molto particolari”.

Nella caduta di Crans si è lesionato il ginocchio “buono”

L’annuncio di Vonn era attesissimo e non a caso la conferenza stampa del team americano ha visto assiepati una marea di giornalisti, giunti a Cortina appositamente per sapere cosa ne sarebbe stato delle olimpiadi della regina della velocità. Che aveva puntato tutto sulle gare olimpiche quando, poco più di un anno fa, aveva deciso di tornare all’attività agonistica, sei anni dopo aver annunciato il ritiro (era il 2019) e soprattutto dopo un’operazione per l’impianto di una protesi al ginocchio destro, martoriato nel corso della carriera da numerosi infortuni.

Stavolta a tradire Lindsey è stato il sinistro, che nella caduta di cui è rimasta vittima sabato scorso a Crans Montana ha avuto una torsione appena innaturale, tale però da procurargli una lesione del legamento crociato. Nulla però che possa aver dissuaso la Wonder Woman delle nevi a recedere dal suo più grande desiderio, quello di concludere la propria carriera sull’Olimpia delle Tofane, provando a mettersi al collo una clamorosa medaglia olimpica (clamorosa pensando alle 41 candeline sulle quali ha soffiato lo scorso 18 ottobre).

La carica di Lindsey: “Mi sono sentita stabile sugli sci…”

Vonn nel corso della conferenza stampa s’è limitata a esternare pochi pensieri, ma piuttosto chiari e precisi. “Mi sono completamente rotta il legamento crociato anteriore sinistro, il che non mi impedisce di potermi muovere e anche di sciare. Certo potrò farlo solo attraverso l’ausilio di un tutore, e dopo il primo test fatto nella giornata di lunedì posso dire di essermi sentita stabile sugli sci, col ginocchio che non mi ha procurato alcun fastidio. Pertanto ho deciso di provare a gareggiare domenica in discesa, sperando che tutto possa andare per il verso giusto”.

Lindsey, insomma, non ha voluto alzare bandiera bianca, anche se gli scenari per lei sono radicalmente cambiati dopo l’infausta mattinata di Crans Montana. “Sono caduta tante volte nel corso della mia carriera, ma mi sono sempre rialzata. So perfettamente che le prospettive legate anche alla corsa a una medaglia ora come ora sono cambiate, ma farò di tutto per non rinunciare al mio sogno”.

Giovedì, venerdì e sabato alle 11,30 sono in programma tre turni di prove cronometrate: è lì che Vonn proverà a capire se sia fattibile gareggiare o meno domenica.