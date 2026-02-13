Lindsey Vonn, incubo senza fine: sarà operata ancora due volte. E il rischio amputazione non è ancora scongiurato

La caduta della leggendaria sciatrice statunitense potrebbe avere delle conseguenze molto gravi: dall’ospedale rivela di doversi sottoporre a due nuove operazioni chirurgiche

Un calvario che sembra infinito quello che dovrà affrontare Lindsey Vonn. La leggendaria sciatrice statunitense che nella discesa olimpica di Milano Cortina ha subito un infortunio gravissimo che la tiene costretta in un letto di ospedale. Le sue condizioni sono monitorate costantemente e la sensazione è che si trovi solo all’inizio di un percorso lunghissimo.

Lindsey Vonn: le sue condizioni

La voglia di continuare a lottare non le è mai mancata e anche dal letto di ospedale a Treviso, Lindsey Vonn dimostra di essere pronta all’ennesima battaglia della sua vita. Ma le notizie che arrivano lasciano presagire un percorso molto lungo e doloroso per la sciatrice statunitense. Dopo il bruttissimo infortunio patito a seguito della caduta nella discesa libera di Milano Cortina, la statunitense si è già dovuta sottoporre a tre diversi interventi chirurgici ma come lei stesso ha ammesso, la strada è ancora molto lunga visto che verrà operata ancora una volta nell’ospedale italiano e poi una quinta quando tornerà negli States.

Il messaggio di Vonn

Dal suo letto di ospedale è proprio Vonn che sta fornendo indicazioni continue e aggiornamenti sulle sue condizioni. La caduta nella gara di Milano Cortina domenica scorsa, le sue grida di dolore hanno lasciato il mondo dello sport senza parole, in uno dei momenti più brutti e ricchi di preoccupazione di questi Giochi Olimpici. La statunitense ha inviato un nuovo messaggio tramite un video social: “Volevo solo darvi un piccolo aggiornamento e dire grazie a chi mi ha mandato fiori, lettere e anche uno squalo. E’ stato fantastico e min ha aiutato molto. Sono stati giorni davvero difficili in ospedale e finalmente mi sento più me stessa. Ma ho molta strada da fare. Domani farò un altro intervento chirurgico e poi potrò andarmene e tornare a casa dove avrò bisogno di un’altra operazione. Ancora non so esattamente cosa comporterà, finché non avrò immagini migliori”.

Dalla Francia: c’è rischio amputazione

Un infortunio terribile quello subito da Lindsey Vonn che già subito tre interventi, con il suo calvario che sembra solo all’inizio. E dalla Francia arrivano delle parole molto preoccupanti. Il chirurgo Bertrand Sonnery-Cottet lancia un avvertimento molto severo su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi: “Predire quello che succederà è molto difficile. Penso che ci vorranno mesi prima che possa camminare in modo normale. L’obiettivo in questo momento è soprattutto quello di non perdere la gamba e di tornare a camminare. Alcuni infortuni, come il suo, hanno anche portato all’amputazione. Le prime immagini mostrate sui social dimostrano che i medici non sono riusciti a riparare completamente la sua frattura. E’ un infortunio molto serio, potrà avere problemi per tanti mesi. E potrebbe anche lasciarle delle conseguenze che durano per tutta la vita”.