Lineker contro la Juve per il comunicato su Ronaldo

Gary Lineker si scaglia contro la Juventus per il comunicato bianconero a sostegno di Cristiano Ronaldo. “Al di là di quello che sarà l’esito legale, ciò che ha fatto la Juve è terribile”, è il tweet del bomber inglese.

La Juve aveva postato questo comunicato: “Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione”.

Questa invece la nota di Cristiano Ronaldo: “Nego fermamente le accuse che sono state mosse. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e tutto ciò in cui credo. Non voglio alimentare lo spettacolo mediatico creato da certe persone che cercano pubblicità alle mie spalle. La mia coscienza è pulita, mi permetterà quindi di attendere con tranquillità i risultati di tutte le indagini”.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 16:40