Lineker insulta Pepe

Ha fatto il giro del web l'insulto dell'ex attaccante dell'Inghilterra Gary Lineker a Pepe durante la partita tra Portogallo e Marocco.

Nella ripresa il difensore portoghese, toccato da Benatia alla spalla, ha tentato una clamorosa simulazione per far espellere il centrale della Juventus. L'arbitro non ha abboccato, ma sui social la condanna per l'ex madridista è stata unanime.

Tra i più duri appunto Lineker che su Twitter ha scritto: "Pepe continua ad essere un idiota", i like e le condivisioni si sono sprecati.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 10:35