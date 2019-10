L'influenza stende Conte

Ha guidato la squadra dalla panchina con la consueta grinta ma, complice magari anche il finale sofferto oltre ogni previsione, Antonio Conte si è poi arreso ai sintomi dell'influenza, non presentandosi alle interviste e lasciando quindi spazio al vice Cristian Stellini.

"Il mister è un po' provato, già prima della partita aveva un po' di febbre. Lui la gara la vive intensamente, dà tutto ed era provato e stanco. Dei problemi intestinali lo tengono lontano dalle interviste" ha detto l'ex giocatore di Como e Genoa, storico collaboratore di Conte.

L'analisi della gara è inevitabilmente condizionata dai due volti mostrati dall'Inter: "Riprendere il cammino dopo le soste non è mai facile – le parole di Stellini – Oggi dopo 70 minuti buonissimi dove abbiamo dominato abbiamo avuto le difficoltà, c'è stato un black-out che andrà analizzato. Abbiamo ripreso bene il cammino ma dobbiamo lavorare ancora".

"Sono venute meno le energie, il Sassuolo ha aumentato i ritmi e non abbiamo avuto le occasioni per portare palla avanti. Abbiamo perso due palloni che ci sono costati due ripartenze dove ci siamo fatti trovare scoperti. Per il Sassuolo sono stati due gol facili. Dobbiamo lavorare su questi aspetti per eliminare questa pazza Inter".

