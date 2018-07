L'Inghilterra sfata il tabù e sogna con Harry Kane, l'uomo dei record

Fino al 2016 l'Inghilterra, insieme ad Argentina, Iran, Messico e Italia, era la Nazionale con il maggior numero di eliminazioni dopo i calci di rigore in una grande manifestazione. Ben sei, prima che gli Azzurri “migliorassero” il record negativo uscendo contro la Germania ai quarti dell'ultimo Europeo. Perdere il primato non ha comunque impedito agli inglesi di vedere come un incubo la soluzione dal dischetto nella gara contro la Colombia, dopo la striscia da incubo tra il 1990 e il 2012, tre a testa tra Europei e Mondiali, competizione dove gli inglesi avevano sempre perso dal dischetto. Una vera maledizione, perché sarà anche vero che i rigori non sono una lotteria, ma un pizzico di fortuna ci vuole sempre. Maledizione sfatata in una calda notte di Mosca, quella che può davvero far sognare Kane e compagni di spingersi laddove era impensabile. Al termine di 120’ tesi e brutti, l’Inghilterra, tornata tra le prime 8 del mondo dopo 12 anni, vola ai quarti, dove se la vedrà contro la Svezia. Il sogno di raggiungere la semifinale, che manca dal 1990, è quindi concreto e considerando che poi l’avversario sarebbe una tra Russia e Croazia niente impedisce di sognare quella finale raggiunta solo nel 1966. L’errore di Henderson sembrava il preludio al solito finale, gli spettri delle maschere di “Psycho” Pearce, che sbagliò nel 1990, e dello stesso ct attuale Southgate, che fallì il rigore ad Euro ’96, erano tornati in mente a tutti i tifosi inglesi e invece la storia ha svoltato.

Dischetto più che mai amico, quindi, considerando che anche durante i tempi regolamentari l’Inghilterra aveva segnato solo su rigore e che pure contro Panama ne erano stati concessi due. Tutti trasformati da Harry Kane, sempre più capocannoniere della manifestazione con 6 reti. E allora è inevitabile che Hurricane sia la speranza più concreta per rifare la storia e per arrivare alla finale del 15 luglio. Il ragazzone londinese prodotto del vivaio del Tottenham, che farà 25 anni a luglio e che dal 2014 sa solo segnare: oltre 100 reti in Premier, più spiccioli nelle Coppe. Capitano, leader tecnico e anche psicologico del gruppo, con Ronaldo e Messi a casa l’uomo copertina del Mondiale al momento è lui in attesa che si confermi Mbappé e decolli Neymar. Intanto contro la Colombia Harry ha già eguagliato due record, quello delle sei gare consecutive a segno con l’Inghilterra, come Tommy Lawtom nel 1939, e quello del maggior numero di gol in un’edizione del Mondiale, sei come Gary Lineker nel 1986. Lineker, un’altra bandiera del Tottenham, che il Mondiale l’ha perso contro argentini e tedeschi. Almeno di questi avversari Kane non dovrà preoccuparsi…

SPORTAL.IT | 03-07-2018 23:40