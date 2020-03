L'iniziativa di Trieste contro il Coronavirus

Dalla sera di sabato 28 marzo alle 19 l’Allianz Dome, la casa dell’Allianz Pallacanestro Trieste, sarà illuminata con il tricolore come segno di unità e di vicinanza tra le persone.

“Lo sport – ha dichiarato il presidente dell’Allianz Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci – è un elemento centrale nella vita di tutti. Anche se noi oggi non possiamo scendere in campo, vogliamo che la nostra casa, la casa di tutti gli appassionati di pallacanestro, in una piazza come Trieste dove si respira basket, oggi possa ricordare i nostri valori, e l’impegno di tutti nel combattere il virus, ringraziando chi in questa emergenza è in prima linea. Solo uniti possiamo vincere”.

Il tricolore sulla facciata dell’Allianz Dome è stato acceso oggi alle 19: dopo il municipio e la sede centrale dell’Università è il terzo edificio cittadino a essere coinvolto nell’iniziativa. “Sui nostri canali di comunicazione, attraverso i nostri social media – ha detto ancora Ghiacci – stiamo facendo un grande lavoro per tenere unito il nostro pubblico, per continuare a parlare di basket e per stare assieme, condividendo la nostra realtà. La nostra casa oggi si veste di tricolore, auspicando che prima possibile, in sicurezza, torneremo assieme a cantare l’inno all’interno dell’Allianz Dome, tre minuti prima del match”.



SPORTAL.IT | 28-03-2020 20:04