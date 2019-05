L'Inter accelera per Conte e pensa al primo regalo

Un esonero sofferto. Ma ritenuto inevitabile per accelerare il processo di crescita e tornare a vincere presto. Anzi, possibilmente subito. Con queste parole i vertici di Suning potrebbero presentarsi di fronte a Luciano Spalletti per motivare quello che rischia di profilarsi al termine della stagione, ovvero un cambio della guardia sulla panchina dell’Inter. Il tecnico toscano rischia quindi di concludere la propria avventura a Milano dopo due stagioni nonostante una doppia qualificazione alla Champions League, competizione cui l’Inter, prima dell’arrivo di Spalletti, non partecipava da sei anni. L’ex allenatore della Roma pagherebbe anche i flop in Champions ed in Europa League, oltre che in Coppa Italia, ma soprattutto la volontà della proprietà di rivaleggiare subito con la Juventus.

Proposito condiviso con Antonio Conte, che sembra la prima e unica alternativa presa in considerazione per il nuovo ciclo. Il tecnico salentino ha già avuto contatti con l’ad Marotta e sembra preferire l’ipotesi Inter a quella di un ritorno alla Juventus, che troverebbe d’accordo l’ex compagno Pavel Nedved, ma non il presidente Agnelli. Conte viene ritenuto da Suning l’unico profilo sicuro in grado di fare meglio di Spalletti, ovvero di colmare da subito il gap con Napoli e Juventus, ovviamente dopo un’adeguata campagna acquisti estiva.

In questo senso i nomi fioccano, ma il più stuzzicante arriva dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, l’Inter sarebbe pronta ad approfittare dell’aria di cambiamenti in casa Barcellona dopo la clamorosa eliminazione in Champions ad opera del Liverpool che porterà a diverse cessioni. Una di queste potrebbe essere quella di Ivan Rakitic, già obiettivo dei nerazzurri nelle ultime sessioni di mercato. L’affare si potrebbe chiudere per 50 milioni, cifra alla portata dell’Inter dopo la fine del regime del Fair Play Finanziario, così come sembra possibile trovare un accordo con il giocatore per l’ingaggio. Per gli altri nomi in entrata, oltre a Danilo del Manchester City, per il quale i contatti sono già avviati, si potrebbe pescare in Serie A e in particolare nella Roma: Lorenzo Pellegrini, ma soprattutto Edin Dzeko, visto come erede del partente Mauro Icardi.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 10:36