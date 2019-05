L'Inter accelera sul mercato: in arrivo due colpi per 60 milioni

In attesa che si sblocchi l'affare Antonio Conte (tutte le parti sono in attesa del confronto in casa Juventus tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli), l'Inter imprime un'accelerazione importante sul mercato.

I nerazzurri sono in pressing sull'esterno brasiliano del Manchester City Danilo, individuato da Ausilio e Marotta come rinforzo ideale per le fasce in vista delle prossima stagione. Il Biscione avrebbe già raggiunto con l'entourage del giocatore un accordo di massima su cifre e durata del contratto: si parla di un contratto di cinque anni da 3,5 milioni di euro a stagione. L'Inter ora deve trovare un accordo con i Citizens, che sono deciso a cedere l'ex Real e potrebbero accettare anche cifre più basse di quanto richiesto inizialmente: i nerazzurri potrebbero chiudere a 15 milioni di euro.

A centrocampo, Marotta sta accelerando i tempi per Nicolò Barella. Il giovane del Cagliari, da tempo nel mirino dei nerazzurri, potrebbe firmare nelle prossime settimane l'intesa con la Beneamata. L'ad nerazzurro sta sfruttando i buoni rapporti con il presidente del Cagliari Tommaso Giulini per velocizzare la trattativa e precedere le altre pretendenti: l'accordo si potrebbe trovare intorno ai 45-50 milioni di euro.

L'Inter, per abbassare la cifra cash, punta a inserire uno o due contropartite tecniche. Sempre per la mediana si cerca un elemento di qualità: tutte le indiscrezioni portano a Mateo Kovavic. Il centrocampista croato, attualmente al Chelsea in prestito secco dal Real Madrid, tornerà nei blancos dove non ha spazio: potrebbe rinnovare fino al 2022 e poi essere ceduto di nuovo in prestito. Un ritorno all'Inter sarebbe gradito, fanno sapere gli agenti del giocatore.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 12:12