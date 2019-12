L'Inter aggancia la Juve: Lukaku ed Esposito travolgono il Genoa

L’Inter travolge per 4-0 il Genoa a San Siro e aggancia la Juventus in vetta alla classifica di serie A. I nerazzurri vanno a segno con una doppietta di Lukaku, Gagliardini e Esposito (prima rete in campionato, su rigore): Grifone mai in partita e sempre penultimo, Thiago Motta adesso rischia la panchina.

In avvio Conte sceglie il giovanissimo Esposito per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez, e Bastoni al posto di Godin, ancora escluso in difesa. Partenza diesel dell’Inter che dopo i primi 20′ a basso ritmo comincia ad affondare i colpi, approfittando di un Genoa tutt’altro che compatto: l’occasione di Gagliardini al 23′, vanificata da una grande parata di Radu, è il preludio all’uno-due che stende il Grifone dopo la mezz’ora.

Al 31′ Cassata sbaglia il retropassaggio e regala palla a Lukaku: sfera a Candreva che pesca in area con un cross perfetto ancora il bomber belga, che di testa supera Radu. Due minuti dopo il raddoppio: ancora Lukaku protegge palla in area e serve Gagliardini, il destro non è irresistibile, ma la deviazione di Romero è decisiva. I padroni di casa sfiorano la terza rete prima dell’intervallo con Candreva.

In avvio di ripresa ennesimo errore della difesa rossoblu, ma questa volta Lukaku non sfrutta il ghiotto assist involontario di Romero. Tutto facile per la squadra di Conte, che controlla tenendo basso il ritmo e usufruisce dei costanti errori della difesa ospite per chiudere la partita: al 63′ Agudelo sgambetta ingenuamente in area Gagliardini, Lukaku lascia il rigore ad Esposito e dal dischetto il classe 2002 segna la sua prima rete nel campionato di serie A.

Lukaku arrotonda al 71′: l’ottimo Candreva appoggia per Lukaku che con un missile di destro spedisce all’incrocio il quarto gol. Conte regala spazio nel finale di partita a Sensi. Lozano e Dimarco.

SPORTAL.IT | 21-12-2019 19:55