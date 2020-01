L'Inter annuncia Eriksen: è ufficiale il colpo dell'inverno

L’Inter ha annunciato l’acquisto di Christian Eriksen, fiore all’occhiello della campagna acquisti invernale del club nerazzurro. Il centrocampista danese approda a Milano dal Tottenham, dove era in scadenza di contratto a giugno.

Antonio Conte lo accoglie a braccia aperte: gli affiderà le chiavi del centrocampo nerazzurro, nella speranza di fare quell’ulteriore salto di qualità per poter competere con la Juventus per lo scudetto. Eriksen ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024: Beppe Marotta e Piero Ausilio lo hanno strappato al Psg, che aveva puntato il giocatore. Il nazionale danese guadagnerà 8 milioni di euro all’anno per i prossimi cinque anni: indosserà il numero 24 e mercoledì sarà già a disposizione per la partita di Coppa Italia.

“Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter – sono le sue parole a Inter Tv -. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo. Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma”.

“Sinceramente non sono uno che tiene tantissimo ai numeri, ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter, è un club fantastico”.

Contemporaneamente, è arrivata l’ufficialità dell’addio di Gabigol, passato al Flamengo per 17 milioni di euro.

