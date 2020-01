L'Inter anticipa la Juventus: blitz per il colpo a centrocampo

Nello scontro di mercato tra Juventus e Inter si è aperto un altro fronte: il duello per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia piace anche al Paris Saint Germain, ma nel futuro prossimo del giocatore ci sarà una delle due big di Serie A, con i nerazzurri ora favoriti per l'acquisto a giugno. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta ha fatto la sua prima mossa per il classe 2000, incontrando il Brescia nella giornata di mercoledì.

Come detto non è un'operazione per l'immediato, ma si sono poste le basi per la trattativa estiva. Secondo quanto riferisce Sportitalia, gli uomini di mercato del Biscione avrebbero incontrato anche Beppe Dozzo,uno degli agenti del giocatore.

Il patron del Brescia Cellino chiede 50 milioni di euro per il centrocampista azzurro dal futuro assicurato: si è rassegnato a cederlo ma solo dal prossimo giugno, quando proverà a monetizzare al massimo.

Per l'immediato Marotta sta valutando i nomi di Arturo Vidal e Cristian Eriksen. Per il centrocampista cileno si registra un rallentamento importante: il Guerriero scenderà in campo in Supercoppa contro l’Atletico e i blaugrana sono restii a cederlo a gennaio.

"Con Vidal parlo come con tutti gli altri, è un giocatore del Barcellona e non vedo perché dovrei pensare di mandarlo via. Noi siamo la squadra più importante e io conto su di lui. Con l'Atletico giocherà", sono state le chiare parole di Valverde.

L'Inter non perde le speranze: i contatti con l'agente Fernando Felicevich sono continui.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 07:54