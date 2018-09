L'Inter aspetta Politano, Keita, Lautaro e altri o è mercato flop

Che sia presto per dare un giudizio definitivo è sicuro, anche perché passare in due mesi da regina del mercato a club che ha sbagliato troppo negli acquisti è un salto triplo che sarebbe ingeneroso ora come ora. Che però l’Inter abbia bisogno di un apporto superiore da parte dei nuovi acquisti è sicuro. Finora, della faraonica campagna estiva, il solo Asamoah – e in parte De Vrij – hanno reso secondo le attese. Gli altri sono in stand-by. E la squadra resta aggrappata alle prodezze della vecchia guardia, da Brozovic a Vecino, e agli umori di Icardi. Se per Vrsaljko, che doveva essere uno dei punti di forza, c’è l’alibi dell’infortunio è lecito aspettarsi molto di più da tutti gli altri.

Il primo è Nainggolan, fiore all’occhiello della campagna trasferimenti, pupillo di Spalletti e annunciato come l’uomo della provvidenza o quasi. Anche lui ha avuto qualche problema fisico ma finora si sono visti solo sprazzi del vero Ninja. Sembra ancora un corpo estraneo alla manovra, lui che ne doveva essere il collante, l’uomo dello strappo capace di spaccare le partite. E Politano? Strappato ad un’aggueritta concorrenza l’ex Sassuolo è rimasto finora nel limbo del “vorrei ma non posso”, ma uno con le sue qualità può e deve dare di più. Come Keita, bruciato come falso nueve e non utilizzato ancora per le sue caratteristiche. E che dire di Lautaro Martinez? Chi lo ha seguito da tempo assicura che sia un crack ma finora anche l’argentino è parso più un oggetto misterioso, di difficile inserimento tattico, che un’arma in più per Spalletti. Non è un caso se ora si riscopre Candreva, si recupera Borja Valero, si valorizza Miranda. Non è solo una questione di turnover ma di inserimento finora complicato dei nuovi. Per provare a diventare davvero l’anti-Juve questa Inter ha bisogno dell’apporto di altri giocatori.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 25-09-2018 10:42