L'Inter batte un colpo: Lautaro Martinez resuscita i nerazzurri

Lautaro Martinez risveglia l'Inter: una rete dell'argentino spezza il digiuno di gol e la serie negativa dei nerazzurri, che tornano alla vittoria dopo tre partite battendo il Parma per 1-0 al Tardini. L'undici di Spalletti soffre nel primo tempo (traversa di Gervinho), ma domina la ripresa. Continua il momento no di Icardi ma arrivano segnali positivi da Nainggolan.

L'Inter arriva da tre partite senza segnare, e il primo tempo conferma le evidenti difficoltà dei nerazzurri a creare occasioni da gol. Contro un Parma soprendentemente più sbilanciato rispetto al solito, la squadra di Spalletti fatica a imbastire azioni offensive con continuità, e si affida soprattutto alle intuizioni dei singoli e all'asse Perisic-Icardi: l'argentino a secco da ormai due mesi in campionato arriva per due volte in ritardo sui traversoni del croato. La squadra di D'Aversa è invece più sciolta e pericolosa: dopo aver sfiorato il gol al 4' con Kucka, colleziona la chance più chiara della prima parte di gara colpendo la traversa al 21' con Gervinho. Prima dell'intervallo è invece Inglese a far venire i brividi ad Handanovic con una girata di poco a lato.

La ripresa è invece per buona parte un monologo dell'Inter: i nerazzurri, catechizzati a dovere negli spogliatoi da Spalletti, creano occasioni in serie con Nainggolan e Icardi. Al 54' D'Ambrosio trova l'1-0 ma la Var annulla per un tocco di braccio del terzino dei meneghini. La pressione della squadra ospite è costante ma il Parma si difende con ordine e il risultato non si sblocca. I crociati a differenza del primo tempo si fanno schiacciare troppo e non riescono a innescare contropiedi: neanche l'ingresso di Biabiany inverte l'inerzia del match.

Ad un quarto d'ora dal termine scocca l'ora di Lautaro Martinez, dentro per Joao Mario. E' lui l'uomo del destino per Luciano Spalletti: al 79' il Toro finalizza un contropiede innescato da Brozovic e rifinito da Nainggolan. Il Parma si sbilancia (dentro Sprocati per Kucka) e in contropiede i nerazzurri sfiorano il raddoppio colpendo il palo all'85' con Brozovic.

