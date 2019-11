L'Inter bussa alla porta del Parma: ecco la risposta

Né Matteo Darmian, né Dejan Kulusevski: l’Inter a gennaio sarà costretta a guardare altrove.

Roberto D’Aversa, grande amico di Antonio Conte, ha fatto sapere all’allenatore nerazzurro, in un’intervista per Radio24, di non voler cedere i suoi calciatori: “Giocatori del Parma che interessano a Conte? Antonio la ronda la farà da qualche altra parte”.

Il tecnico ha continuato parlando di come è cambiata la sua squadra: “Numericamente sono in difficoltà, la rosa è migliorata in qualità, ma è corta. Più che sistemare la situazione di Conte, devo pensare alla mia”.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 17:20