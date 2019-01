L'Inter cancella Spalletti: nuova rivoluzione con un big in panchina

L’Inter è pronta a un nuovo colpo di spugna a giugno: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nei prossimi mesi finiranno sotto esame molti giocatori della squadra, mentre Luciano Spalletti potrebbe andarsene qualunque sia l’esito finale della stagione nerazzurra.

Nello spogliatoio c’è confusione e insofferenza dopo gli ultimi risultati negativi, e l’esplosione del caso Perisic sta arrecando parecchi danni. Sulla questione Spalletti è stato molto duro. “Vuole andar via? I giocatori possono dire quello che vogliono, ma sono professionisti e sono di proprietà della società. Per andar via servono offerte adeguate. Se poi non vogliono giocare, come ha detto Marotta, li si aiuta a star fuori”.

Il cambio di modulo non ha portato i frutti sperati (con il Torino la squadra ha fatto praticamente scena muta), e non funziona per ora l’accoppiata tutta argentina Icardi-Martinez: “Quando ci sono entrambi abbiamo due giocatori sopra la linea del pallone e nelle ripartenze soffriamo”, sottolinea Spalletti.

Coppa Italia, Europa League e soprattutto la difesa del posto Champions: questi sono gli obiettivi cruciali che i nerazzurri dovranno perseguire nei prossimi mesi per evitare un’altra stagione negativa. Poi, si cambierà di nuovo tutto.

Così Marotta: “Un aspetto su cui dobbiamo lavorare è valorizzare al massimo il concetto di appartenenza. Quindi andare anche alla ricerca di giocatori che abbiano questo tipo di profilo, un profilo vincente. Siamo in un momento interlocutorio del nostro cammino e dobbiamo cercare di centrare l’obiettivo di conquistare la Champions in questa stagione”.

Giocatori nuovi e allenatore nuovo: l’ennesima rivoluzione non può non partire da una nuova guida tecnica. E si pensa di nuovo ad Antonio Conte: secondo calciomercato.com Marotta sta già intavolando la trattativa con il mister leccese in cerca di una squadra e un primo contatto tra le parti ci sarebbe già stato.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 28-01-2019 12:35