L'Inter continua a vincere: sesto successo di fila per Conte

L’Inter salta anche l’ostacolo Sampdoria: la squadra di Conte espugna Genova battendo per 3-1 i blucerchiati nel secondo anticipo della sesta giornata di serie A. Sensi, Sanchez, Gagliardini regalano i tre punti al Biscione, che resta al comando della classifica (18 punti su 18) in vista del big match di domenica prossima contro la Juventus. Rosso al Niño Maravilla nella ripresa. Doriani ultimi, Di Francesco a rischio esonero.

Primo tempo di marca nerazzurra, la squadra di Conte fa la partita e sfiora subito il gol con Bastoni e Lautaro Martinez. Al 20′ il vantaggio: Sensi riceve sulla trequarti e tira da fuori area, trovando l’involontaria deviazione di fondoschiena di Sanchez che spiazza Audero.

Tre minuti e l’Inter radoppia: lo “schema” è lo stesso, Sensi tenta la conclusione dal limite, colpisce male e la palla finisce sui piedi di Sanchez che da pochi passi non sbaglia. La Sampdoria è tramortita e al 35′ Candreva piazza il tris, ma si vede annullare il gol dal Var per fuorigioco. Nel finale di tempo Lautaro e Sensi sfiorano più volte il 3-0.

Avvio choc dei nerazzurri nella ripresa: al 49′ Sanchez si fa espellere per doppia ammonizione, il secondo giallo per simulazione. Un errore gravissimo per il Niño Maravilla. E al 55′ Jankto riapre la partita con una girata di sinistro.

Di Francesco suona la carica inserendo Bonazzoli, Conte corre ai ripari mettendo in campo D’Ambrosio e Lukaku, fuori Lautaro Martinez e Candreva. La Sampdoria con un uomo in più sembra padrona del campo e fa tremare i nerazzurri, ma l’Inter la colpisce nel suo momento migliore: al 61′ Brozovic verticalizza per Gagliardini, che al secondo tentativo trafigge Audero.

Il tris dei meneghini scoraggia i padroni di casa, mentre gli ospiti abbassano drasticamente il ritmo per non rischiare più. Di Francesco, che si gioca la panchina, vara il modulo a quattro punte, ma la spinta doriana non è più quella di inizio tempo, ed è anzi l’Inter ad avvicinarsi al poker con Lukaku. Nel finale Quagliarella ha due chance ma non riesce a riaprire la partita.

