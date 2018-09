L'Inter decolla senza Icardi e scopre chi è il vero indispensabile

Oltre un’ora per disperarsi e per rimpiangere anche il primo tempo contro il Torino e poi tredici minuti per regalare giocate d’alta scuola e conquistare la prima vittoria in campionato, sul campo di un Bologna morbido morbido e ancorato a quota un punto, con zero gol segnati. L’Inter si conferma imperscrutabile anche dopo la terza giornata, che fa però decollare la squadra di Spalletti in classifica e a livello morale dopo i flop contro il Sassuolo e contro i granata. I nerazzurri vincono 3-0 e appaiono la Roma a quota quattro punti, sopravanzando il Milan che ha una partita in meno, ma la sensazione è che servirà ancora più di qualche partita per capire “che animale sia” quello che Spalletti ha tra le mani. I paradossi quando si parla di Inter sono infatti all’ordine del giorno. Eccone un paio, a partire da quello che ha permesso di strappare i primi tre punti tutti insieme non certo al termine della prestazione migliore, “palma” che spetta al luccicante primo tempo contro il Toro, senza ovviamente dimenticare che il primo brindisi sia arrivato senza la presenza in campo della coppia argentina, formata da Mauro Icardi e Lautaro Martinez, le stelle del mercato estivo nonché i protagonisti dello scintillante pre-campionato che tanto aveva illuso Spalletti, società e tifosi.

I due attaccanti sono stati fermati in extremis da guai muscolari: out il Capitano, addirittura in tribuna, Martinez è rimasto in panchina per tutta la partita. Del resto, le alternative al tecnico non mancano, così ecco l’attacco alternativo, con la formula dei tre trequartisti alle spalle di una punta: Keita falso centravanti e dietro il trio composto da Politano, Nainggolan e Perisic. Ecco, il debutto del belga non è stato indimenticabile, ma è consigliabile non ignorare il fatto che la vittoria sia arrivata con in campo il Ninja, uno di quelli che può spaccare le difese avversarie con i suoi inserimenti. Questo è successo al “Dall’Ara” quando, dopo 70’ di noia e poche idee una combinazione rapida per vie centrali tra Politano e Nainggolan ha fatto saltare il bunker del Bologna, favorito anche dai movimenti incontro di Keita. A quel punto è stato tutto facile e il risultato è stato arrotondato da Perisic e, in precedenza, addirittura da Candreva, entrato nel finale e al primo, sospirato gol in campionato con la maglia dell’Inter. L’ex laziale, messo in lista cessioni, alla fine è rimasto a disposizione di Spalletti, che può affrontare la sosta con serenità, consapevole delle infinita opzioni a disposizione in attacco. Anche senza il suo totem.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 20:10