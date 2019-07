L'Inter di Antonio Conte parte con una vittoria

Antonio Conte inaugura con una vittoria la sua avventura sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri guidati dal tecnico salentino si sono imposti per 2-1 contro il Lugano nella prima amichevole della stagione.

Nonostante le tante assenze e il nuovo modulo 3-5-2 (in attacco i giovani Esposito e Longo) ancora in fase di sviluppo, il Biscione non delude: al 25′ arriva il vantaggio con un gran bolide da fuori area del neo acquisto Sensi, al 45′ Brozovic servito da Perisic raddoppia con un’altra conclusione da fuori area.

Conte cambia tutti nell’intervallo: nel finale di partita va a segno Kryeziu all’87’ dopo un errore di Dalbert. In tribuna non sono mancati gli striscioni di sostegno per lo sfortunato Sinisa Mihajlovic e per Radja Nainggolan. Anche tanti cori per il Ninja, che è stato rispedito a Milano dall’Inter proprio come l’ex capitano Icardi, e non ha partecipato alla partita.

Non è ancora chiaro se prenderà parte alla tournée in Cina per la International Champions Cup o se resterà in Italia.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 19:58