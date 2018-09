L'Inter dimentica Luka Modric

In casa Inter si torna a parlare di Luka Modric. Senza nominarlo, certo, ma due settimane dopo la fine del mercato estivo, e con esso del sogno di ingaggiare il fuoriclasse del Real Madrid, la dirigenza nerazzurra ha affrontato l’argomento, tema di discussioni feroci negli ultimi giorni dopo le accuse piovute dalla Spagna, da parte del presidente della Liga Tebas e di quello dei campioni d'Europa Florentino Perez, che giovedì a margine dei sorteggi della fase a gironi di Champions League ha dichiarato “L’Inter avrebbe voluto prendere Modric senza pagarlo”.

A farlo è stato il direttore sportivo Piero Ausilio, ai microfoni di 'Sky Sport', poco prima della trasferta sul campo del Bologna: "Ci manca un regista? Trovarne in giro è difficile per chiunque, chi ce li ha, come la Juventus con Pjanic, se li tiene ben stretti. Abbiamo un centrocampo strutturato diversamente, ma completo".

SPORTAL.IT | 01-09-2018 19:10