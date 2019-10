L'Inter è ancora pazza: Lukaku salva Conte ma occasione sprecata

L’Inter spreca l’occasione: i nerazzurri non vanno oltre il 2-2 contro il Parma a San Siro e restano al secondo posto a un punto dalla Juventus dopo la nona giornata di serie A. La squadra di Conte, in vantaggio con Candreva, si fa ribaltare dai gol di Karamoh e Gervinho e nella ripresa impatta con Lukaku. I crociati sono settimi a 13 punti.

Primo tempo ricco d’occasioni, il Parma affronta a viso aperto l’Inter, interrompendo con rapidi contropiedi il possesso palla spesso sterile dei nerazzurri. La squadra di D’Aversa ha subito due chanche in avvio con Dermaku e Karamoh, che fin da subito fanno intravedere alcune crepe nella difesa dei meneghini. Al 23′ gli uomini di Conte trovano però il vantaggio: Candreva segna il classico gol dell’ex con un tiro da fuori area che grazie a una doppia deviazione di due difensori ducali finisce alle spalle di Sepe.

La reazione degli ospiti è veemente, e in sette minuti il Parma ribalta clamorosamente il risultato. Entrambi i gol sono frutti di errori della retroguardia interista: al 26′ Brozovic sbaglia il retropassaggio e serve l’ex di turno Karamoh, che salta il marcatore diretto e con un bel tiro a giro batte Handanovic.

Il francese è il protagonista anche del 2-1 dei crociati, al 30′: la difesa dell’Inter si fa sorprendere da un lancio lungo, Karamoh si incunea tra le linee e serve a Gervinho l’assist perfetto per il 2-1. L’Inter fatica a reagire, solo nel finale Lautaro Martinez si fa vedere dalle parti di Sepe con un colpo di testa. Lukaku non pervenuto.

Conte si fa sentire durante la pausa: ad inizio ripresa l’Inter raddoppia l’intensità e aggredisce gli emiliani. Al 51′ arriva il pareggio: Lukaku insacca su assist di Candreva, Chiffi convalida ma chiede il parere del Var, che conferma la sua decisione.

Il 2-2 innervosisce il Parma e galvanizza l’Inter, che avanza il baricentro alla ricerca della vittoria. Conte butta nella mischia il giovanissimo Esposito, che debutta in serie A: in campo per Martinez. Resta Lukaku. Poi spazio anche per Politano, dentro per Gagliardini.

Parma tutto dietro negli ultimi minuti e forcing finale senza esito per l’Inter: all’89’ De Vrij ha una buona chance, al 93′ Esposito in girata sfiora il palo.

