L'Inter è davvero più da Champions che da campionato?

Internazionale. Lo dice il nome, da sempre. Ma davvero la squadra nerazzurra è stata creata quest’anno pensando più alla Champions League che al campionato? E’ il pensiero di Massimo Moratti che a Sky lancia la provocazione, partendo dalla rimonta col Tottenham per 2-1 e dal carattere mostrato col Psv. Mercoledì prossimo il Barcellona potrebbe fornire il terzo indizio che vale una prova: “Forse la squadra è più pensata per questa competizione che per il campionato, eppure doveva essere la cosa più complicata visto che è capitata nel girone più difficile. Le prime partite avevano dato un segno negativo, invece poi ne è uscita bene con carattere e un gioco, poi il risveglio di Icardi è importante perché la squadra ha un finalizzatore”. Queste le parole dell’ex presidente che analizzando la rosa, il rendimento in campionato e la natura stessa di questa squadra, lancia l’azzardo: Inter formato Champions.

LA GARRA CHARRUA – Certo, se si qualificasse nel girone di ferro e se dimostrasse anche di potersela giocare alla pari con Messi, Suarez e compagnia blaugrana, sarebbe difficile dargli torto. Sarà magari perchè ci sono giocatori che si esaltano di più quando sentono quella musichetta, sarà perchè in Europa si gioca diversamente, con minori tatticismi, sarà perchè la fame di Champions è tanta e tale da far rendere il doppio, fatto sta che quella celebre “garra charrua” che i nerazzurri hanno mostrato in coppa, non sempre si è vista in campionato nonostante il recente trend autorizzi ottimismi giustificati anche tra le mura nazionali. Quello che è sicuro è che le casse sociali si sono già beneficiate del ritorno nell’Europa dei grandi.

LE CIFRE – Dopo sei anni di astinenza, doloroso contrappasso ricordando le gioie del Triplete 2010, la conquista di un posto in Champions ha fruttato già 54 milioni, ovvero circa il 20% di tutti i ricavi della società. A ringraziare sarà il bilancio del 30 giugno 2019. Il club di Suning ha già intascato 38,9 milioni per la sola partecipazione al girone, ai quali aggiungere 5,4 milioni per le due vittorie (2,7 l’una) con Tottenham e Psv: totale parziale per 44,3 milioni di euro. Il passaggio agli ottavi – tutt’altro che utopistico vista la classifica attuale – garantirebbe altri 9,5 milioni più altri incassi pesanti in proiezione. Allo stato però, considerando anche l’affluenza sempre altissima a San Siro anche in campionato, il cassiere sorride e l’Inter pure. La Champions è il piatto ricco.

SPORTEVAI.IT | 11-10-2018 10:08