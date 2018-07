L'Inter è pronta a rilanciare per il suo bomber

L'Inter si arrende al Chelsea di Maurizio Sarri nella gara d'esordio della International Champions Cup solo ai calci di rigore. 90 minuti discreti da parte dei nerazzurri, che hanno potuto contare dal primo minuto sull’apporto di capitan Icardi al centro dell'attacco. Proprio il bomber argentino sarà il punto fermo da cui ripartire nella prossima stagione, anche in Europa. Nonostante la clausola da 110 milioni di euro sia scaduta ormai da qualche giorno senza che nessuna squadra ne abbia approfittato, le pretendenti per l'argentino non mancano. Una su tutte: il Real Madrid che, dopo Cristiano Ronaldo, potrebbe salutare anche Karim Benzema in questa sessione di mercato.

La società nerazzurra, però, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo capitano e, una volta chiusa la finestra estiva del calciomercato, si siederà al tavolo con il giocatore e la moglie agente, Wanda Nara, per trattare il tanto atteso rinnovo del contratto, ponendo fine a una telenovela che va avanti da inizio estate. Maurito chiede 8 milioni di euro all'anno, a fronte dei 5,3 percepiti attualmente. L'Inter, al momento, arriverebbe a offrirne 6,5, ma la convinzione è che le parti riusciranno a trovare un accordo definitivo, che possa soddisfare tutti. Conferme importanti in questo senso sono arrivate anche dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello: "Con Mauro non ci sono mai stati problemi, solo situazioni portate all'attenzione. Abbiamo sempre detto che Mauro è il nostro capitano e nelle prossime settimane ci incontreremo per parlarne", le sue parole a margine della compilazione dei calendari.

Icardi a parte, l'Inter continua a restare vigile sul mercato. Lo stesso Luciano Spalletti, dopo la sconfitta con il Chelsea, ha sottolineato lacune importanti nella propria rosa, lanciando un messaggio forte e chiaro alla società: "Non abbiamo molti ricambi in questo momento. Mi sembra evidente che il mercato sia da completare, stiamo lavorando per questo e ci siamo vicini", le parole del tecnico di Certaldo. E ancora, sul terzino sinistro: "Non ci sono problemi, la società ha in testa un piano e bisogna aspettare, vedere se si riesce a metterlo in pratica. In un calcio così veloce e pericoloso nel veder sfumare giocatori che pensi di aver portato a casa, non c'è mai la certezza".

SPORTAL.IT | 29-07-2018 11:30