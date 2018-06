L'Inter è scatenata: prima Nainggolan poi un colpo dal Barcellona

L’Inter è scatenata sul mercato: i nerazzurri stanno trattando con la Roma l’arrivo di Radja Nainggolan ed hanno puntato anche un terzino del Barcellona, Aleix Vidal.

Come si legge sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, Ausilio ha mosso i primi passi concreti per arrivare al centrocampista belga chiamando il suo corrispettivo della Roma, Monchi.

I due hanno messo le basi per una trattativa che si preannuncia non difficile da chiudere: i giallorossi chiedono 35-40 milioni di euro per lasciar partire l’ex Cagliari ma i nerazzurri al momento non vogliono spingersi oltre i 22 milioni.

La quadra potrebbe essere trovata inserendo alcuni giovani della primavera interista, fresca vincitrice del campionato: si parla di Zaniolo e Pompetti che hanno già delle quotazioni abbastanza alte. Nei prossimi giorni sono attese delle novità.

Intanto l’Inter, dopo l’addio di Cancelo, è in cerca di un nuovo terzino da regalare a Spalletti: il nome nuovo nella lista di Ausilio è quello di Aleix Vidal, esterno sinistro in forza al Barcellona.

Vidal è da tempo ai margini del club blaugrana e sarebbe contento di iniziare questa una esperienza italiana: con 10 milioni di euro l’ex Siviglia potrebbe vestire la maglia nerazzurra.

Dopo aver sistemato centrocampo e fasce laterali della difesa i dirigenti della Benamata si concentreranno sui due rinforzi per il reparto avanzato: la volontà è quella di prendere un vice Icard (Eder saluterà) ed un esterno d’attacco che possa far rifiatare a turno Perisic e Candreva.

Il primo nome era quello di Malcom del Bordeaux ma la trattativa, dopo un buon inizio, si è arenata a causa delle alte richieste del club francese che non ha intenzione di accettare offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Decisamente troppo per l’Inter che anche in questa finestra di mercato dovrà fare i conti con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 11:20