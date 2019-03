L'Inter è viva: sfida aperta al Milan, battuta la Spal

L’Inter supera per 2-0 in casa la Spal con le reti nella ripresa di Politano e Gagliardini e mantiene un unico punto di distanza dal Milan in vista del decisivo derby di domenica prossima. La squadra di Spalletti non brilla, perde per infortunio Miranda e Brozovic, si vede annullare un gol di Martinez dal Var ma poi sfonda nella ripresa. Allarme rosso per la Spal, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e ora quintultima a due sole lunghezze dal Bologna. Da segnalare l’assenza di Icardi in tribuna.

Nel primo tempo l’Inter trova pochi spazi a fronte di una Spal ben coperta in difesa, i nerazzurri mantengono l’iniziativa ma non riescono a pungere. Al 31′ il guizzo di Lautaro Martinez: il Toro su cross di Asamoah controlla di petto e con il destro a incrociare batte Viviano e realizza una rete superba. Il Var è però dietro l’angolo: la tecnologia gela San Siro scovando un tocco di braccio nel controllo dell’argentino, gol annullato. Nel finale di tempo, Brozovic costretto a uscire per un problema alla coscia, dentro Candreva. Diversi fischi per i nerazzurri al rientro negli spogliatoi.

Nell’intervallo Spalletti è costretto a cambiare anche Miranda, che ha subito un colpo che gli ha procurato la frattura del setto nasale, dentro Ranocchia. Il match non cambia in avvio di ripresa per i nerazzurri, anzi senza Brozovic manca il riferimento di qualità a centrocampo, e i padroni di casa non riescono a creare occasioni importanti.

La svolta arriva al 67′, ancora una volta Lautaro Martinez è il protagonista: l’argentino controlla al limite e serve Politano che di sinistro al volo, grazie anche a una deviazione di Bonifazi, buca Viviano. I ferraresi sono costretti a sbilanciarsi e la squadra di Spalletti dieci minuti dopo chiude i giochi: sugli sviluppi di un corner, Soares calcia male ma trova fortunosamente in area Gagliardini che in girata raddoppia.

L’Inter controlla negli ultimi minuti e porta a casa una vittoria preziosa, che le permette di non perdere contatto dai cugini rossoneri.

Nelle altre partite, il Torino vince in rimonta a Frosinone e vola al quinto posto a quota 44 punti, raggiunta la Roma: Belotti prima replica a Paganini, poi segna la rete della vittoria in rovesciata nell’area piccola.

Vittoria per 2-1 anche per l’Atalanta sulla Sampdoria, gli orobici proseguono appaiati ai granata in classifica: al vantaggio di Zapata risponde dal dischetto Quagliarella, adesso capocannoniere a quota 20 reti, poi Gosens trova il gol vittoria al 77′.

Serie A, i risultati

Frosinone-Torino 1-2

42′ Paganini (F), 56′ Belotti (T), 78′ Belotti (T)

Inter-Spal 2-0

68′ Politano (I), 78′ Gagliardini (I)

Sampdoria-Atalanta 1-2

50′ Zapata (A), 67′ rig. Quagliarella (S), 77′ Gosens (A)

SPORTAL.IT | 10-03-2019 17:05