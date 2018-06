L'Inter fa cassa, scelto il top player da cedere

L’estate dell’Inter entrerà nel vivo solo dopo la fine di giugno. Il “debito” dei nerazzurri nei confronti dell’Uefa non è infatti ancora estinto: per soddisfare i paletti del Financial Fair Play servirà ricavare 40 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e solo a quel punto si potrà pensare al mercato in entrata. Il ritorno in Champions League quindi non basterà ai tifosi per vivere un’estate da sogno e agli arrivi che si susseguiranno da luglio in avanti farà da contraltare anche qualche cessione di livello. In questo senso il lavoro svolto da Spalletti si rivelerà molto prezioso, perché oltre al denaro che entrerà in cassa proprio per la conquista di un posto nella fase a gironi della Champions League 2018-2019, si aggiunge quello che potrà arrivare grazie alla cessione di elementi della rosa reduci da stagioni deludenti, ma rivalutati dal tecnico toscano.

Un nome su tutti è quello di Marcelo Brozovic, uno dei protagonisti e una delle rivelazioni della seconda parte di campionato dell’Inter. Al centrocampista croato era infatti sempre mancata continuità di rendimento, ma anche la giusta collocazione tattica. Trequartista o mezzala? Spalletti ha scelto una terza via, quella più sorprendente, impostando l’ex Dinamo Zagabria come centrocampista centrale nella mediana a due alle spalle del trio di trequartisti che ha sostenuto Icardi. Qui Brozovic si è rivelato come un insospettabile faticatore, con i lampi di classe che gli erano già riconosciuti, al punto da diventare un potenziale uomo-mercato. Il croato ha infatti tanto mercato: top club come Paris Saint-Germain e Manchester City hanno preso informazioni e l’Inter non ha chiuso la porta, pensando che sul contratto di 'Brozo' c’è una clausola rescissoria da 50 milioni. La sua cessione, pur dolorosa, potrebbe quindi salvare il bilancio e l’estate dell’Inter, pronta a sostituire Marcelo con Moussa Dembelé, il centrocampista belga del Tottenham molto apprezzato da Spalletti, ma sul quale si registrano anche sirene cinesi.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 19:45