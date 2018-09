L'Inter fa chiarezza sulle condizioni di Nainggolan

L'Inter ha centrato sabato la prima vittoria stagionale a Bologna, con un 3-0 maturato nel secondo tempo grazie alle reti di Nainggolan, Candreva e Perisic. Le condizioni di alcuni giocatori nerazzurri stanno però inquietando i tifosi il giorno dopo il successo in Emilia: Mauro Icardi e Lautaro Martinez, non impiegati nel match del Dall'Ara per problemi muscolari, partiranno alla volta dell'Argentina per rispondere alla convocazione del commissario tecnico Scaloni. Maurito dovrebbe tornare immediatamente a Milano, mentre l'ex Racing Avellaneda, meno grave, potrebbe essere utilizzato in una delle due amichevoli dell'albiceleste.

A preoccupare maggiormente i sostenitori della Beneamata è però lo stato fisico del man of the match della partita con i rossoblu, Radja Nainggolan, che subito dopo la rete all'esordio si è toccato la coscia al termine di uno scatto. Il centrocampista belga è rimasto in campo altri 8 minuti prima di chiedere il cambio: sarà sottoposto agli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema. In ogni caso, secondo quanto filtra da fonti interne al club nerazzurro, l'ex romanista è uscito dal campo solo per precauzione dopo aver giocato forse oltre quanto preventivato. Lo riporta FcInternews. Quindi nulla di grave per il Ninja, reduce da uno stop che gli ha fatto saltare praticamente tutte le amichevoli prestagionali e le prime due partite di campionato.

"I tre punti era un'esigenza – ha detto Nainggolan dopo la vittoria contro il Bologna-. Oggi abbiamo risposto alla grande, dopo le prime due giornate non positive di campionato. Dopo aver sbloccato la partita, credo che abbiamo sfruttato bene gli spazi che si sono creati. È una vittoria importante: ora abbiamo due settimane di sosta per ricaricare il motore, perché poi il calendario sarà molto impegnativo".

Il tecnico Spalletti ha lodato il suo pupillo subito decisivo: "Ha giocato una buona partita, ha fatto un bel gol, questi sono i suoi. Come condizione deve ancora salire, anche come continuità, di solito di questi strappi ne fa venti per tempo. Ne ha fatti pochi ma buoni oggi. Ma deve farne di più".

SPORTAL.IT | 02-09-2018 15:10