L'Inter fa felice Conte: si sblocca l'affare Barella

La velocità non è certo il punto di forza principale del gioco di Nicolò Barella, eppure il centrocampista sardo ha bruciato proprio… allo sprint Romelu Lukaku, diventando il quarto acquisto dell’estate interista dopo Godin, Lazaro e Sensi.

Dopo lunghe settimane di trattative, infatti, Cagliari ed Inter hanno trovato l’accordo. Il centrocampista classe ’97, già punto fermo della Nazionale di Roberto Mancini, passa in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni. Barella è atteso già venerdì a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto.

Decisivo l’ultimo incontro, avvenuto nella giornata di martedì, quando il presidente del Cagliari Giulini ha detto sì alla formula del prestito con obbligo di riscatto, che fa felice in particolare l’Inter.

I nerazzurri avranno infatti la possibilità di caricare il costo dell'operazione sul prossimo bilancio, dilazionando i pagamenti in tre rate. Ma felice anche il Cagliari, certo di incassare una cifra molto vicina a quella richiesta fin dall’inizio.

Arriva quindi alla conclusione una delle trattative più calde della prima parte di mercato, che ha vissuto anche su diversi colpi di scena. Prima l’intromissione della Roma, che aveva cercato di far saltare il negoziato aperto da tempo tra Cagliari e Inter, salvo scontrarsi con la volontà del giocatore, convinto dal primo momento di accettare la proposta della squadra allenata da Antonio Conte, poi il raffreddamento tra le due società, dovuto alle differenze di vedute sulle modalità e le tempistiche del pagamento.

Ora è tutto superato per la gioia dello stesso Conte, che come richiesto avrà il giocatore a disposizione per la tournée in Oriente. Adesso le attenzioni del duo Ausilio-Marotta si spostano verso l’attacco. Attesa a ore la chiusura della trattativa con il Manchester United per Romelu Lukaku, poi si tornerà a trattare con l’Italia per arrivare all’altro centravanti richiesto da Conte, il romanista Dzeko.



SPORTAL.IT | 11-07-2019 21:30