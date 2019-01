L'Inter fa infuriare Simeone

“Se resterà con noi, sarà per il bene suo e del club”. Parole di Simeoneche, solo qualche giorno fa, si era esposto, pubblicamente, in favore di una conferma di Godin. Impensabile, per il tecnico dei colchoneros, fare a meno del forte centrale uruguaiano. Eppure, il prossimo anno, salvo sorprese, Godin bob sarà più uno dei guerrieri del Cholo ma indosserà la casacca dell’Inter.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il centrale classe 1986 avrebbe, in gran segreto, già effettuato le visite mediche per legarsi all’Inter. In scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, Godinavrebbe accettato l’offerta della società nerazzurra, ossia un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, scartando l’ipotesi di continuare la sua carriera con i colchoneros. Uno smacco nei confronti di Simeone che era certo di poterlo trattenere all’Atletico, così come aveva fatto, la scorsa estate, con un’altra stella della squadra, ossia Griezmann (cercato, con insistenza, dal Barcellona).

Invece, Godin lascerà Simeone per mettersi in gioco nel calcio italiano. Un vero e proprio schiaffo all’attuale tecnico dell’Atletico Madrid che, più volte, ha elogiato l’Inter, club in cui ha giocato e che sogna, prima o poi, di allenare. L’Inter ha preferito guardare solo al proprio interesse. Con Miranda pronto a salutare a fine stagione, così come Ranocchia (il suo contratto scade a giugno, il Parma sarebbe in pole position per acquistarlo), il duo Marotta-Ausilio ha voluto anticipare i tempi e assicurarsi un difensore di livello internazionale come Godin. Con Skriniar(rinnovo ad un passo per toglierlo dal mercato), de Vrij e Godin, Spalletti avrà a disposizione un terzetto di difensori centrali di sicuro affidamento, forse il più qualitativo d’Europa.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 08:35