L'Inter non scatta: la Champions resta in bilico

Terzo pareggio consecutivo per l’Inter, che però non riesce a dare sostanza ai punticini strappati a Roma e Juventus dovendosi accontentare dello 0-0 in casa dell’Udinese.

La squadra di Spalletti quindi non riesce a effettuare lo scatto necessario per chiudere virtualmente in anticipo la rincorsa ad un posto in Champions: i nerazzurri salgono a 63 punti, per il momento cinque in più rispetto alla Roma quinta in attesa dei risultati della domenica ed in particolare dello scontro diretto tra Lazio ed Atalanta.

Sorride invece il tecnico dell’Udinese Igor Tudor che mette un altro mattoncino verso la salvezza allungando la striscia positiva in casa: con all’orizzonte le partite contro Frosinone e Cagliari i bianconeri possono guardare al futuro con ottimismo.

Poche emozioni alla “Dacia Arena”, per colpa dell’Inter, che ha tenuto di più il pallone senza però riuscire a tradurre in vere occasioni la supremazia territoriale.Spalletti ha scelto di lasciare in panchina in avvio Icardi, entrato solo nell’ultimo quarto di partita, ma la coesistenza con Martinez è durata lo spazio di dieci minuti, perché il Toro ha poi lasciato il posto a Keita. A nulla però sono serviti i rimescolamenti tattici e di uomini decisi da Spalletti, che può sorridere solo per la buona vena di Nainggolan. Il belga ha confermato i segnali di ripresa lasciati intravedere contro la Juventus, gol a parte, risultando il più pericoloso di una squadra cui è mancata velocità nella trasmissione di palla, ma anche fantasia per abbattere il muro difensivo dell’Udinese.

Nainggolan ha impegnato Musso per due volte, mentre dall’altra parte l’unico a provarci è stato Mandragora dalla distanza, senza mai impensierire davvero Handanovic. I friulani, che avevano preso coraggio nel primo tempo, sono tornati a soffrire nel finale, ma Keita ha fallito l’ultima occasione su cross di D’Ambrosio.

04-05-2019