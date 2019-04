L'Inter ha deciso il futuro di Cedric

Arrivato a gennaio in prestito dal Southampton per tamponare l’assenza prolungata di Sime Vrsaljko, Cedric Soares non ha lasciato il segno nell’Inter.

Pochi scampoli di partite tra campionato, Europa League e Coppa Italia, l’ambientamento del portoghese campione d’Europa è stato buono e il rendimento accettabile, ma non abbastanza per giustificare il riscatto fissato dai Saints, pari a 11 milioni.

L’esterno non resterà quindi in nerazzurro, al pari dello stesso Vrsaljko, che farà ritorno all’Atletico Madrid dopo i tanti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento e ridotto al minimo il minutaggio.

18-04-2019