L'Inter ha fissato il prezzo di Skriniar

Milan Skriniar è forse il pezzo più ambito della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il difensore slovacco, che sta trattando in questi giorni il rinnovo di contratto con l'Inter, è nel mirino delle due società di Manchester, che già in estate si erano fatte avanti senza successo per il giocatore.

Il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio, secondo Tuttosport, ha fissato il prezzo del cartellino dell'ex Samp, che non se ne andrà da Milano per meno di 85 milioni di euro. I nerazzurri vogliono tenere il giocatore e nei prossimi giorni incontreranno il suo entourage per contrattare sull'aumento dell'ingaggio (possibile si arrivi a 3 milioni di euro l'anno).

SPORTAL.IT | 21-09-2018 08:20