L'Inter ha problemi anche in Francia

L’Inter è appena reduce dall’amara e clamorosa sconfitta interna contro il Bologna, che ha aperto ufficialmente lo stato di crisi della squadra di Spalletti. Un anno fa di questi tempi proprio la squadra emiliana cedette di misura a San Siro, piegata 2-1 da un gran gol di Yann Karamoh.

Peccato che quella prodezza sia rimasta isolata nell’avventura in nerazzurro di questo attaccante francese classe ’98, duttile, tecnico e veloce, che l’Inter aveva prelevato dal Caen nell’agosto del 2017 per 6 milioni, una cifra tutt’altro che trascurabile per un giocatore di quell’età e che aveva giocato solo una stagione nel massimo campionato francese. Spalletti non è però riuscito a trovargli molto spazio e del resto le prestazioni non sono state eccellenti, da qui la decisione della società di farlo tornare in Francia, con la formula del prestito secco, per rimetterlo alla prova.

Al Bordeaux, dove Karamoh ha dovuto sostituire Malcom, le cose non stanno però andando molto meglio. Continuità di impiego poco, di rendimento ancora meno, fino all’ultimo capitolo da dimenticare, l’esclusione dalla rosa dei Girondini per motivi comportamentali.

Karamoh infatti non ha preso parte alla partita contro il Marsiglia, persa 1-0 dal Bordeaux, e a spiegare il motivo è stato senza mezzi termini il tecnico Éric Bedouet: "E' stata una mia decisione, ho punito Karamoh perché un calciatore deve sempre mantenere un certo comportamento. Non può creare problemi al gruppo, la squadra deve remare tutta nella stessa direzione. Chi non segue questo principio, si mette fuori squadra da solo”.

Bedouet non è entrato nel dettaglio del comportamento dell’attaccante: “Non so quanto durerà tutto questo, non è piacevole dover lasciare fuori un buon giocatore. Se l'ho fatto è perché ci sono delle ragioni precise, non è mai semplice prendere una decisione così".

L'Inter osserva preoccupata.



