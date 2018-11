L'Inter ha trovato una pretendente per Gabigol

Per molti tifosi dell’Inter Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, è uno dei flop più grandi della storia. Trenta milioni di euro per una stagione da dimenticare, condita da nove piccole presenze e un unico gol. Adesso Gabigol, ancora di proprietà dell’Inter, è reduce da un’annata positiva al Santos in cui ha segnato 15 reti in 29 partite, migliorando il suo score e attirando l’interesse di alcune pretendenti. Il primo colpo in uscita dell’era Marotta, infatti, potrebbe proprio riguardare Gabriel Barbosa che potrebbe passare all’Everton in Premier League.

L’Everton in cerca di un esterno d’attacco

L’Everton di Marco Silva, infatti, è alla ricerca di un esterno d’attacco e vuole puntare sulle giocate di Gabigol: secondo alcune indiscrezioni il club inglese sarebbe addirittura pronto a sborsare 26 milioni di sterline, da spalmare in due anni, per assicurarsi l’intero cartellino del calciatore brasiliano. Un’offerta che l’Inter coglierebbe al volo dal momento che in euro sarebbero 29 milioni e 300mila, ovvero, quasi la stessa cifra pagata due anni e mezzo fa.

Il primo colpo in uscita di Beppe Marotta

Se Beppe Marotta portasse davvero Modric in nerazzurro e riuscisse a vendere Gabigol a quasi lo stesso prezzo iniziale diventerebbe l’idolo dei tifosi dell’Inter in un battito di ciglia. Anche il calciatore brasiliano ha più volte ribadito di non essere assolutamente interessato a un ritorno all’Inter, dal momento che non ha ottimi ricordi della sua stagione con i colori nerazzurri. Una sfida stimolante per Gabigol che si ritroverebbe a giocarsi la possibilità di essere titolare con la squadra che al momento occupa la sesta posizione in Premier, davanti al Manchester United, il Watford e il Leicester.

SPORTEVAI | 26-11-2018 10:32