L'Inter incanta al Camp Nou, poi la beffa: 2-1 Barcellona

Un’Inter da applausi spaventa il Barcellona al Camp Nou, ma poi perde per 2-1. Un risultato ingiusto e beffardo per i nerazzurri di Antonio Conte, che dopo il vantaggio lampo di Lautaro Martinez giocano un primo tempo di altissimo livello sfiorando anche il raddoppio. Un Barcellona tramortito però si rialza nella ripresa, dopo l’ingresso di Arturo Vidal. E grazie alla classe di Lionel Messi e soprattutto Luis Suarez, che segna una doppietta, ribalta la partita.

La partenza dell’Inter è prodigiosa: dopo appena due minuti un tentativo di lancio profondo va a sbattere addosso a Busquets, scatenando la corsa di Lautaro Martinez. ‘El Toro’ è perfetto nel resistere alla marcatura di Lenglet e con il diagonale fulmina Ter Stegen, portando in vantaggio l’Inter al Camp Nou.

Non si tratta però di un episodio isolato: nel primo tempo è l’Inter a fare la partita sul campo dei blaugrana, rischiando anche di dilagare dopo una prima reazione dei padroni di casa affidata a Grizmann e Busquets (entrambi imprecisi).

Lo stesso Lautaro Martinez si ritrova infatti in posizione defilata ma con la porta completamente vuota, non riuscendo però a servire alcun compagno a rimorchio. Quindi Candreva impegna Ter Stegen, prima di depositare in rete il pallone del raddoppio: il gol però non c’è, per un fuorigioco segnalato dall’assistente dell’arbitro. Prima dell’intervallo arrivano poi altre tre nitide occasioni per l’Inter: un gran colpo di testa di Lautaro, uno splendido tiro a giro di Sensi e un tentativo in tuffo di Alexis Sanchez. Insomma, al Camp Nou è grande Inter.

Nel secondo tempo il Barça prova a fare la partita, ma lo scatenato Lautaro si lancia ancora in un contropiede costringendo Lenglet a fermarlo con le cattive. Valverde manda in campo Vidal, e la partita cambia. Proprio il cileno al 58′ serve Suarez (un ectoplasma fino a questo momento) e il Pistolero colpisce al volo trovando l’angolino alle spalle di Handanovic: è pareggio. Il gol rivitalizza il Barcellona e spaventa l’Inter, che inizia a scomporsi e rischia di perderla: Griezmann trova l’esterno della rete, poi lascia il posto a Dembelé che sfiora la traversa con un gran tiro.

Conte però mostra di volersela giocare fino alla fine, mandando in campo Politano per Sensi. E proprio Politano si rende pericoloso in un contropiede due contro due con Lautaro. La beffa però è dietro l’angolo e arriva all’84′: Messi si scatena correndo per vie centrali, quindi serve Suarez che lascia sul posto Godin e firma la doppietta e il sorpasso del Barcellona.

Finisce così, con la vittoria beffarda dei blaugrana. Ma quest’Inter ha ben poco da rimproverarsi.

SPORTAL.IT | 02-10-2019 23:04