L'Inter incontra Antonio Conte: verso il via libera

L'Inter è tornata la favorita numero uno per la corsa ad Antonio Conte. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha impresso un'accelerazione forse decisiva per sorpassare la Roma: lunedì scorso, secondo quanto riporta La Repubblica, l'amministratore delegato Beppe Marotta ha incontrato l'ex commissario tecnico dell'Italia e gli ha chiesto di aspettare a firmare con i giallorossi.

Marotta aspetta il via libera del patron di Suning Zhang Jindong, che si sarebbe finalmente convinto a investire gli 80 milioni di euro necessari per il cambio tecnico: 28 milioni per liquidare a Spalletti e al suo staff altri due anni di stipendio, circa 50 milioni per il contratto triennale a Conte, 16 lordi a stagione (più le spese per l'entourage) con l'attuale regime fiscale.

A favorire l'operazione il decreto Crescita del Governo: l'aliquota potrebbe essere scontata del 30%, sempre che il parlamento nei 60 giorni riservati agli emendamenti non introduca vincoli (titoli di studio o soglie d'età) che escludano il tecnico.

La Roma resta in ogni caso vigile e aspetta la risposta del tecnico leccese, pressato dall'ex capitano giallorosso Francesco Totti. Inoltre ha uno sponsor insperato in Marcello Lippi: l'ex ct, secondo quanto riporta Repubblica, avrebbe sconsigliato al mister salentino l'esperienza nerazzurra.

Si allontana invece definitivamente l'ipotesi Milan, che dopo l'addio inevitabile di Gennaro Gattuso percorrerà altre strade: si fanno i nomi dell'attuale tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini e dell'ex mister della Roma Eusebio Di Francesco.

SPORTAL.IT | 04-05-2019 08:52