L'Inter incontra Suso, la risposta furibonda del Milan

Il Milan ha già respinto al mittente il clamoroso tentativo dell'Inter per Suso. Nella serata di mercoledì era circolata l'indiscrezione di un incontro, effettivamente avvenuto, tra il procuratore del giocatore Lucci e il club nerazzurro nella sede del Biscione: i dirigenti dell'Inter sarebbero pronti a fare un tentativo per lo spagnolo, per il quale c'è una clausola da 38 milioni valida per l'estero.

Secondo quanto riporta Premium Sport, la reazione rossonera sarebbe stata risentita e irritata. "Il Milan, furibondo, attraverso Mirabelli ha risposto in maniera provocatoria di volere in cambio Brozovic, Perisic e Icardi", ha fatto sapere l'emittente.

Suso, arrivato al Milan nel 2015, dopo la parentesi al Genoa si è rapidamente imposto come uno degli elementi fondamentali della squadra, e nell'ultima stagione in 50 partite tra campionato e coppe ha realizzato 8 reti e 14 assist. Un suo possibile sostituto in caso di addio potrebbe essere l'attaccante esterno del Napoli Callejon.

In attesa della sentenza Uefa, il Milan si sta muovendo, molto, anche sulla questione societaria. Secondo il Corriere della Sera, i vertici rossoneri (Yonghong Li, Fassone e il direttore commerciale Giorgetti) hanno incontrato, a Londra, i due soggetti, entrambi americani, interessati al Diavolo.

In gioco ci sarebbe, questa la vera novità, la maggioranza del club. L'obiettivo sarebbe quello di chiudere il prima possibile, così da presentarsi al Tas con novità importanti e solide che possano cambiare le carte in tavola.

"Speriamo vengano valutati fatti certi e non congetture – le parole di Fassone sull'imminente sentenza Uefa-. Ci sono sviluppi? Non posso dirlo, sono fatti che riguardano l'azionista come tanti argomenti discussi oggi. Abbiamo scelto di andare per fatti certi, non per supposizioni e congetture. E speriamo allo stesso modo che vengano valutati fatti certi e non congetture. Chiediamo soprattutto che il club sia valutato in coerenza con le decisioni che sono state prese negli anni del Financial Fair Play, ormai ce ne sono decine. Abbiamo un po' la sensazione che il fatto di rimandare il nostro caso alla Camera giudicante sia differente rispetto a come sono stati trattati altri casi".

SPORTAL.IT | 21-06-2018 14:10